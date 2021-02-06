5 безпрограшних способів спокусити будь-яку жінку без слів

Ти намагаєшся познайомитися з красивою жінкою, але починаєш шалено заїкатися та переживати? Не переживай. Це трапляється з багатьма чоловіками. Тож варто взяти на озброєння ці 5 порад. З їхньою допомогою спокусити жінку можна буде й без слів!

Зробити перший крок, особливо якщо перед тобою неймовірно вродлива панянка, – той іще подвиг. Але як не зіпсувати усе своїм постійним переживанням? Спробуй приборкати її за допомогою мови тіла!

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1. Зроби фінальні налаштування

Глянь на свою потенційну "жертву". Після цього можеш провести рукою по волоссю або ж поправити комірець сорочки. Таким чином ти даси зрозуміти, що стараєшся саме для неї. Щоб виглядати на всі 100%!



Спочатку переконайся, що вона звернула на тебе увагу / Фото Unsplash

2. Залучи губи

Жінкам шалено подобаються чоловічі вуста. Тож чом би не скористатися ними під час спокушання? Можеш облизати губи або легенько прикусити їх. Але намагайся робити це без надмірного сексуального підтексту. Пам'ятай, що ДУЖЕ ефектно цей метод працює лише у фільмах. У реальності може здатися, що ти всіма силами намагаєшся прибрати зелень зі своїх вусів.

3. Будь помітним

У тваринному світі лев, який домінує, займає найбільше місця, приваблюючи більшість левиць. Ба більше: тварини прикидаються більшими, ніж вони є, і це працює. Не дарма ж рекомендують підняти руки вгору, якщо побачив у лісі ведмедя. Ти здасися більшим, і він може відступити. З панянками щось подібне. Стань у ширшу позу. Можеш розкинути руки. Але не перестарайся, щоб збоку не виглядав надто комічно.



Будь вільним, а не скованим / Фото Unsplash

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4. Рухайся упевнено

Не дозволяй своїм голові та плечам звисати. Тобі потрібно випромінювати свою силу, потужність та впевненість. Тож плечі назад, голову трохи припідніми. Але не намагайся рухатися надто активно. Ти не метушишся, а намагаєшся спокусити її. Пам'ятай про це!

5. Встанови зоровий контакт

Зоровий контакт – найважливіший засіб спілкування. Спроба уникнути зорового контакту показує, що ти не впевнений у собі або не надто зацікавлений у спілкуванні. Тому постарайся дивитися їй прямо у вічі. Якщо вона зашарілася та відвела погляд – твої старання не були марними. Можна іти й знайомитися!



Не забувай встановити та підтримувати зоровий контакт / Фото Unsplash

Будь впевненим і не бійся зробити перший крок. Ти однозначно пошкодуєш, що не зробив цього. Якщо ж виявиться, що вона очікувала на свого хлопця, то можеш прикинутися, що вона дуже схожа на твою першу дівчину зі школи. Такі милі історії можуть врятувати тебе у незручних ситуаціях.

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