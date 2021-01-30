Уявимо ситуацію, що ти вирішив влаштувати перше побачення з загадковою незнайомкою з тіндера у барі. Але ти навіть не підозрюєш, що на вашому рандеву є ще один персонаж – бармен. Він усе уважно слухає та може дати кілька слушних порад, які допоможуть не зіпсувати перше побачення.

Джерело: GQ

Бармен наливає пиво, готує коктейлі, полірує склянки та підслуховує ваші розмови. А на що ти очікував? Але це не для того, щоб знати твої секрети. А для того, щоб відчувати, коли потрібно запропонувати нову склянку напою, щоб розмова перейшла у правильне русло.

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Ба більше: один бармен дав кілька порад, які допоможуть не зіпсувати перше побачення у барі. Прислухайся до нього, адже він точно бачив не одну пару, яка створювалася за барною стійкою.

1. Познайомся з барменом

Спробуй прийти у бар на годинку раніше, щоб познайомитися з барменом. Саме він стане твоїм надійним другом на цей вечір, який підтримає та дасть слушну пораду, коли твоя нова пасія, наприклад, вийде до вбиральні. Ба більше: знайомство з барменом може зробити тебе крутим чуваком в очах дівчини, адже вона зрозуміє, що перед нею – душа компанії.



Познайомся з барменом перед побаченням з дівчиною / Фото Unsplash

2. Замовляй воду

Цей пункт витікає з першого. Тобі потрібно домовитися з барменом, щоб наливав тобі воду замість алкоголю. Перше побачення – не найкращий момент для того, щоб перебрати з міцними напоями. Хороший напій завжди оживляє розмову. А питна вода у перервах між коктейлями може допомогти тобі залишатися тверезим і виглядати відповідальнішим.

3. Будь на рівних

Якщо дівчина – не фанатка пива, то не варто при ній заливатися цим хмільним напоєм. Можеш спробувати приєднатися до неї. Це покаже, що ти поділяєш її смаки. Якщо вона замовила "Секс на пляжі" – ти можеш теж попросити бармена зробити якийсь коктейль і для тебе. І позбудься нарешті стереотипу, що коктейлі – це лише для дівчат. Будь-який бармен може тобі знайти десятки аргументів на користь цих напоїв.



Віддавай перевагу тим напоям, які вибирає вона / Фото Unsplash

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4. Довези її додому

Бармен відразу ж наголошує на тому, що ти повинен бути максимально відповідальним. Для вашої ж безпеки слід замовити таксі, адже навіть 1 коктейль може стати причиною ДТП. Якщо ж дівчина буде впиратися, то ти можеш навести кілька простих аргументів: ти хочеш переконатися, що вона потрапила додому, а також не хочеш переживати через те, що до неї домагався таксист. Усе просто. А їй однозначно буде приємною твоя турбота та бажання переконатися, що з нею все гаразд. Але ні в якому разі не варто напрошуватися на чай. Винятком може бути хіба пропозиція з її боку.



Відвези її після побачення додому / Фото Unsplash

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Скористайся цими порадами бармена, щоб твоє перше побачення було успішним, а також могло стати поштовхом до другого.