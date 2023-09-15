5 розумних способів справити враження на боса та покращити свою кар'єру

Коли мовиться про кар'єру, подобається тобі це чи ні, але те, як тебе сприймає бос, зазвичай впливає і на зарплату, і на бонуси, і на просування по службі. Ти можеш стверджувати, що твоя якісна робота говорить сама за себе, але якщо з керівником ти не ладнаєш, від цього точно буде більше шкоди, ніж користі.

Для створення позитивної робочої атмосфери ладнати з керівниками – це безпрограшна ситуація у довгостроковій перспективі, особливо у плані кар'єри. Та важливо знати, як досягати цієї атмосфери й підтримувати її, не скидаючись при цьому на підлабузника. Ось, до прикладу, кілька розумних стратегій, які допоможуть у цьому.

Дивіться також Зробить вечір ще яскравішим: рецепт цікавого коктейлю Round 1

Спробуй ці 5 підказок, щоб вразити боса і прискорити кар'єрний ріст

Ефективно спілкуйся

Прозорість у спілкуванні з босом (незалежно від того, чи йдеться про прогрес, виклики чи успіхи) може допомогти побудувати довіру. Шукай зворотного зв'язку, але також будь сприйнятливий до пропозицій та очікувань "згори". Навіть якщо ти не згоден із керівником, будь чесним та ввічливим, не показуй незгоду публічно, особливо під час важливих зустрічей чи нарад.

особливо під час важливих зустрічей чи нарад. До слова, ваше спілкування не обов'язково має бути суто робочим. З'ясуй, що подобається чи не подобається керівнику, і поговори про це з ним у відкритому діалозі. Хай то йдеться про книгу, яку він або вона читає, чи про серіал, який зараз на слуху – така розмова покаже, що тобі не байдуже і що у вас можуть бути схожі інтереси.

Прояви ініціативу

Найкращий спосіб справити враження на боса – це виконувати свою роботу надійно та якісно. Але – час від часу добровільно берися за нові проєкти. Переконайся, що у тебе достатньо часу та енергії, щоб добре виконати будь-яку справу, за яку ти взявся, щоб справити враження.

щоб добре виконати будь-яку справу, за яку ти взявся, щоб справити враження. Узгодь свої цілі з цілями керівника або запропонуй йому взяти на себе частину його роботи. Це не лише демонструє ентузіазм і бажання розвиватися, але й показує, що ти – командний гравець і готовий брати на себе відповідальність.



До будь-якого керівника можна знайти підхід, залишаючись професіоналом / Фото freepik

Знаходь рішення

Якщо є десь у роботі проблема, не просто вказуй на неї. Розв'яжи проблему, знайди рішення. Не покладайся на те, що бос сам усуватиме кожну проблему і прибере кожен безлад.

знайди рішення. Не покладайся на те, що бос сам усуватиме кожну проблему і прибере кожен безлад. Розвивай критичне мислення та навички усування проблем, які допоможуть тобі не тільки в роботі, але й загалом у житті.

Демонструй адаптивність

Пристосуй свій стиль роботи до стилю роботи керівника. До прикладу, якщо він віддає перевагу спілкуванню електронною поштою, то дотримуйся і ти цього. Якщо він віддає перевагу телефонній розмові, а не особистій зустрічі, то так і роби.

Якщо він віддає перевагу телефонній розмові, а не особистій зустрічі, то так і роби. Це не тільки найефективніший спосіб спілкування з керівником – це просто полегшує йому життя, особливо якщо ти новачок в організації та її методах. Будь відкритий до змін, це покаже, що ти можеш упоратися з різними завданнями й легко навчаєшся.

Показуй лояльність

Лояльність – це не означає, що ти маєш погоджуватися з усім, що говорить бос. Але якщо ти хочеш бути в його "білому списку", можливо, тобі доведеться змиритися з деякими його недоліками.

можливо, тобі доведеться змиритися з деякими його недоліками. У всіх є дивацтва, які тобі можуть не дуже подобатися. Але якщо це щось незначне, наприклад, якась гіпертрофована поведінка під час нарад або жарти про тата, то не реагуй. Якщо ж це щось недоречне або те, що викликає у тебе дискомфорт, то прислухайся до своєї інтуїції та інстинктів.

Зосередитися на виконанні своєї роботи якнайкраще, не відвертати увагу на незначні недоліки боса, думати й діяти в інтересах компанії та узгодити з ними свої кар'єрні та професійні цілі.