Мусиш вижити у пустелі й під водою: як у NASA визначають, хто стане астронавтом

Одна із поширених дитячих мрій у світі – стати космонавтом, який сміливо летить на Місяць чи й далі. Але мрії мріями, а як їх втілити? Як насправді можна здобути цю професію?

Потенційні астронавти повинні пройти конкурсний відбір. Скажімо, NASA у 2021 вибрало лише 10 кандидатів із понад 12 тисяч претендентів. Які ж вимоги до них висували?

Також цікаво Українські традиції та сучасні інновації: за що мільйони полюбили медову з перцем

Які вимоги у NASA до кандидатів в астронавти

Це, звісно, громадянство США, а ще – ступінь магістра в галузі STEM (наука, технології, інженерія, математика) та хороша спортивна форма.

Далі кандидати проходять дворічний курс підготовки, тренування у різноманітних середовищах, зокрема у величезних басейнах і спекотних пустелях – все це створює схоже на мікрогравітацію або невагомість середовище. Скажімо, у макетах космічного корабля в басейні астронавти відпрацьовують вихід у відкритий космос.

з 1959 року, відколи у NASA почали набирати астронавтів, такими стали понад 350 людей. З огляду на протистояння з СРСР, перевагу віддавали військовим.



Усього астронавтами стали вже понад 350 людей / Фото NASA

Які випробування доведеться пройти охочим стати космонавтами

Також астронавти відчувають невагомість, катаючись на літаку з назвою "блювотна комета". Завдяки крутим підйомам і різким падінням пасажири досягають приблизно 25 секунд нульової гравітації. На цих же рейсах проводять медичні дослідження та експерименти щодо заколисування, оскільки маневри літака, схожі на американські гірки, часто викликають нездужання.

У пустелі астронавти проходять виснажливі тренування з виживання – скажімо, на випадок аварійної посадки. До прикладу, у 1964 астронавти "Аполлона-11" у Неваді провели три дні в спекотній сухій пустелі. Вважається, що середовище там найбільше схоже на чужу планету. А в рамках підготовки до місій Artemis космічне агентство повідомило, що проведе два польові навчання в пустелі Арізони, яка схожа на Місяць.

усі 12 людей, які ступали на Місяць, є білими чоловіками. Виправлять це за допомогою місії Artemis у 2024 – на Місяць спуститься перша жінка та представник іншої раси.



Підготовка астронавта включала й виживання у пустелі / Фото NASA

Застарілі "машини для тортур"

Ранні астронавти тренувалися на дезорієнтуючому пристрої, який імітував космічний корабель, що вийшов з-під контролю. Пристрій крутив людей у шаленій комбінації зі швидкістю до 30 обертів на хвилину. Кажуть, космонавти ненавиділи ці тренування. Тож тепер NASA більше не використовує обертовий пристрій.

Ще у NASA використовували велику машину під назвою "людська центрифуга" – для перевірки гравітаційного навантаження. Машина мала обертову руку з капсулою, яка утримувала людину на кінці. Коли машина обертається, астронавти перевіряли свою толерантність до сили тяжіння.



Від деяких тренувань відмовилися, бо вони вганяли космонавтів у страх / Фото NASA

Психологія і стрес

Майбутні астронавти проходять і психологічне та психіатричне обстеження – щоб відсіяти тих, хто не придатний для космічної подорожі. Адже це таки значний психічний тягар та стрес.

У 2016 році програма досліджень людей NASA опублікувала звіт, згідно з яким члени екіпажу гостро відчувають зміни сну, вплив радіації, зміни сили тяжіння та тривалі періоди ізоляції.

враховуючи амбітні цілі NASA відправити людей ще далі в космос – на Місяць і Марс – у недалекому майбутньому, підтримувати психічне благополуччя астронавтів буде довготривалою проблемою.