Звички Стіва Возняка, співзасновника Apple, які дозволять досягнути успіху

Неможливо говорити про Стіва Джобса та компанію Apple, не згадавши про Стіва Возняка. Він був правою рукою Джобса та одним із співзасновників технологічної компанії, яка сьогодні є однією з найвідоміших та найуспішніших у світі.

Як і Стів Джобс, Возняк вирішив зробити стрибок віри і ризикнути створити щось нове, з ідеєю зробити технології, головним чином комп'ютери, доступними для більшої кількості людей. І його компанія не лише створювала доступніші варіанти, але й базувалася на принципі, що гарний дизайн та привабливий імідж також дуже важливі.

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І вони це зробили, Джобс і Возняк, інженер і програміст, який кинув коледж, реалізували свою мрію і таким чином стали гігантами у світі Кремнієвої долини, з компанією, яка заробила мільярди доларів і стала символом популярної культури.

У цьому процесі Стів Возняк засвоїв кілька важливих уроків і звичок, які були і залишаються важливими для його успіху, і які інші люди також можуть застосувати для досягнення своїх цілей і завдань.

1. Ставити цілі

Возняк точно знав, чого він хоче досягти, коли кинув університет, щоб працювати зі Стівом Джобсом над його проєктом. Возняк сказав, що його метою і завданням було не стати мільйонером, а створити дуже хороший комп'ютер, і це те, що він зробив.

Знання своєї мети допоможе тобі зрозуміти, що робити, які речі є важливими і який шлях є найкращим, тому перш ніж щось починати, ти повинен знати, куди ти хочеш іти і чого ти хочеш досягти. Цілі можуть змінюватися з часом, тому візьми собі за звичку думати про них і час від часу переосмислювати їх.

2. Практикуй те, що хочеш опанувати

Як повідомляє INC.com, Возняк виступив перед групою студентів університету з промовою про важливість практики, щоб стати майстром у тому, що тебе цікавить. INC зазначає, що у своїй промові Возняк сказав: "Єдиний спосіб досягти майстерності в чомусь – це робити це знову і знову, і знову, і знову, і витрачати на це багато годин. Чим старанніше і довше ви працюєте над цим, тим більше навичок ви здобуваєте. Ви вчитеся на ходу. Саме так працюють винахідники. Практика не завжди може бути ідеальною, але вона неодмінно приведе до прогресу".



Тобі необхідно постійно практикуватися / Фото wayhomestudio

3. Роби перерви

Згідно з виданням Medium, Возняк був жартівником у коледжі, коли він там навчався, і він багато разів говорив про важливість розваг і часу поза офісом, щоб зосередитися на інших речах, розслабитися і робити те, що змушує його почуватися щасливим.

Брати перерви та відпочивати – важлива звичка, яка допоможе тобі більше насолоджуватися роботою, боротися з втомою, мати кращі ідеї та мати хороший рівень продуктивності.

4. Не припиняй робити те, що тобі подобається

Як і Джобс, Возняк вважає, що важливо займатися тим, що тобі подобається і приносить задоволення. На роботі важливо знайти те, що тебе мотивує, що тобі подобається і що дає тобі мету, і саме це спонукатиме тебе продовжувати прагнути і намагатися робити все добре.

А якщо ти не можеш зробити це на роботі, ти можеш спробувати знайти хобі й інші заняття у вільний час, які можуть навіть наштовхнути тебе на ідеї, які можна застосувати у твоєму робочому житті.

5. Співпрацюй

Возняк створив Apple не сам, він зробив це з допомогою Джобса та інженерів, програмістів і експертів, які прийшли працювати з ними. І всі вони розуміли, наскільки важливо бути відкритим до співпраці, щоб йти далі і розв'язувати проблеми.

Важливо навчитися просити про допомогу, приймати допомогу, коли її пропонують, і розуміти, що одна людина ніколи не може знати всього, тому важливо працювати в команді, слухати інших і бути готовим спробувати щось нове.



Не соромся просити про допомогу, якщо вона тобі потрібна / Фото freepik

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Нехай поради від Стіва Возняка знадобляться тобі у житті. І нехай з їхньою допомогою ти зможеш досягнути успіху у тій царині, в якій ти зараз є.