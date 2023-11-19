Робота вимагає багато енергії, в одних випадках більше фізичної, в інших – розумової. І це може призвести до того, що в певний момент дня втома починає брати гору, в результаті чого мозок стає трохи повільнішим, ми не перестаємо позіхати і перестаємо бути ефективними та продуктивними.

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Неможливо мати 100% енергії цілий день, адже ми не машини. Але хороша новина полягає в тому, що можна зменшити втому і підвищити рівень енергії в робочий час і в будь-який час, і цього можна досягти за допомогою декількох простих змін у своїх звичках і рутині.

І ні, ідея не в тому, щоб ти був продуктивним 24/7. А в тому, щоб ти міг максимально використовувати ті моменти, коли у тебе є важливі справи або завдання, які потрібно закінчити, не відчуваючи при цьому, що ти розряджаєшся і хочеш спати 4 дні поспіль.

1. Роби короткі перерви

Концентрація уваги обмежена, як і енергія, тому експерти рекомендують робити короткі перерви тривалістю близько 5 хвилин у різний час дня, особливо після інтенсивної роботи, яка вимагала багато енергії.

Невеликі перерви допомагають очистити розум, зняти стрес і відновити енергію, і ти навіть можеш скористатися ними, щоб отримати трохи сонця і вітаміну D, що також покращить твій настрій і продуктивність.



Важливо робити невеличкі перерви / Фото senivpetro

2. З'їж енергійний перекус

Стався до їжі не просто як до чогось, чим можна насолодитися і побалувати себе, а як до палива для свого організму.

Існують продукти, які можуть допомогти тобі мати набагато більше енергії в більш стабільний і тривалий спосіб, і саме їх ти можеш використовувати для своїх офісних перекусів.

Заміни шкідливу їжу, яка негативно впливає на твій настрій та енергію, на продукти, що заряджають енергією. До прикладу, чорницю, горіхи, вівсянку та чорний шоколад.

3. Управління стресом

Відчуття стресу, тривоги і розчарування також виснажує твою енергію, залишає тебе напруженим і може спровокувати всілякі проблеми зі здоров'ям, а також заважає тобі ясно мислити і добре концентруватися.

Усі експерти сходяться на думці, що важливо володіти деякими методами управління стресом, особливо на роботі, звідки він з'являється в більшості випадків. Ти можеш робити невеликі медитації, слухати подкаст, грати в гру або йти на коротку прогулянку. Ідея полягає в тому, щоб мати деякі інструменти та способи боротьби зі стресом, коли ти починаєш його відчувати.

4. Вода та кофеїн

Кофеїн – чудовий засіб для отримання енергії, але не зловживай ним, і це не єдине, що потрібно твоєму організму. Візьми за звичку пити достатню кількість води протягом дня, особливо під час виконання справ, які вимагають твоєї енергії та зосередженості, оскільки зневоднення – основна причина фізичної та розумової втоми.

Питна вода, помірне вживання кофеїну та деякі види чаю також допомагають.



Пий не лише каву, а й звичайну воду / Фото gpointstudio

5. Залишайся активними

Вправи та фізична активність не зроблять тебе більш втомленим, ніж ти є, а навпаки, додадуть тобі більше енергії.

Тобі не обов'язково робити 30 хвилин вправ на день. Важливо намагатися більше рухатися: ходити пішки на роботу, користуватися перервами, щоб трохи потягнутися, або виконувати деякі вправи і рухи, сидячи, щоб твоє тіло не відчувало себе скутим, болючим і старим.

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Вироби ці невеликі звички. Нехай вони допоможуть тобі не втрачати енергію на роботі та залишатися завжди на висоті!