Як татуювання впливають на успіх чоловіка у сексі: цікаве дослідження

Якщо ти давно мріяв про татуювання, то у науковців буде ще один аргумент на користь цього. Яскравий малюнок може не лише прикрасити твоє тіло, а й додати кілька балів у скарбничку привабливості. Виявилося, що татуювання позитивно впливають на успіх чоловіка у сексі.

Хто б міг подумати, що татуювання можуть підвищити твої шанси на секс? Виявилося, малюнки роблять тебе ще сексуальнішим. І це твердження підтверджує дослідження, опубліковане у журналі "Особистість й індивідуальні відмінності".

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Татуювання підвищує твій шанс зайнятися сексом

У дослідженні брали участь 2 584 гетеросексуальні чоловіки та жінки, середній вік яких становив 25 років.

Результат спостереження показав, що жінки вважають чоловіків з татуюваннями більш мужніми, ніж без татуювань. Це також показало, що вони вірять, що чоловіки з малюнками на тілі можуть залякати своїх суперників-чоловіків, що ще більше підвищує їхню сексуальну привабливість.



Жінки вважають чоловіків з татуюваннями більш мужніми / Фото Unsplash

Як проводили дослідження?

Науковці показували жінкам фотографії чоловіків з татуюваннями та без них. І представниці прекрасної половини людства повинні були оцінити їх за 5-бальною шкалою.

Жінки оцінювали чоловіче здоров'я, привабливість, домінування, агресію та мужність. Вони також передбачали, чи можуть бути ці чоловіки хорошими батьками та партнерами.

Виявилося, щоКоли у чоловіків є малюнки на тілі, у них більше шансів на секс.

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Також примітно, що ці особливості пов'язані з високим рівнем тестостерону. Дослідження показало, що чоловіки з татуюваннями вважалися привабливішими за інших чоловіків. З огляду на той факт, що чоловіки в дослідженні були гетеросексуальними, можна з упевненістю припустити, що татуйовані представники сильної половини людства сприймаються іншими чоловіками як суперники.

В іншій частині дослідження жінки дотримувалися думки, що чоловіки без татуювань можуть стати кращими партнерами та батьками. Вважається, що це твердження виникло через сприйняття "поганих хлопців", пов'язаного з татуйованими чоловіками.



Не зловживай татуюваннями, якщо плануєш тривалі стосунки / Фото Unsplash

Тож, якщо ти хочеш підвищити свої шанси на секс, можеш задуматися над татуюванням. Але для серйозних стосунків надмірна кількість малюнків на тілі може зіграти злий жарт.

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