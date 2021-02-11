Скільки жінок – стільки стандартів краси. Тож не дивно, що одні мліють від чоловіків зі сталевим пресом. Іншим подобаються бородаті. А є й ті, хто віддає перевагу карооким брюнетам. Але є те, що об'єднує майже кожну панянку. Їм страшенно подобаються саме високі чоловіки. І ми розповімо, з чим це пов'язано.

Польські науковці з Вроцлавського університету в дослідженні виявили, чому високі чоловіки більше приваблюють жінок. Готовий до відповіді? Виявилося, це здебільшого пов'язано з рівнем тестостерону.

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Еволюція свідчить про те, що під час вибору партнера жінки віддають перевагу вищим і, отже, сильнішим чоловікам. Їхня фізична здатність до самоствердження та пов'язаний з цим вищий соціальний статус додають жінкам відчуття, що вони у більшій безпеці з таким партнером. Але відразу ж зауважимо, що зв'язок між розміром тіла і чоловічим статевим гормоном тестостероном ще не доведений.



Жінки почуваються у безпеці поруч з високими чоловіками / Фото Unsplash

Що стосується дослідження польських науковців, то у ньому брали участь 97 здорових чоловіків у віці від 19 до 25 років.

Перш за все, науковці вивчили, чи мають вищі чоловіки вищий рівень тестостерону (вибачай за тавтологію). Виявилося, що ці показники не пов'язані. Принаймні доти, поки чоловіки не починають займатися спортом. Але щойно піддослідні боролися на велоергометрі протягом приблизно 10 хвилин, рівень тестостерону у вищих чоловіків зростав більше, ніж у нижчих.

Чим вищий чоловік, тим сильніше підвищується рівень його тестостерону після тренування. При цьому вік, пульс і маса тіла не відіграють жодної ролі,

– зауважують науковці.

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Результати дослідження польських науковців показують, що вироблення статевого гормону значно збільшується у високих чоловіків після інтенсивної фізичної активності. Тому вони можуть ще більше "прокачати" свою сексуальну привабливість без надмірних зусиль.



Учені виявили, що вищим чоловікам значно легше підвищити рівень тестостерону / Фото Unsplash

Наші результати показують, чому вищі чоловіки привабливіші для жінок і чому у них більше дітей, ніж у нижчих чоловіків,

– заявили дослідники.

Але нижчим чоловіка не варто засмучуватися. За словами науковців, зріст – одна з численних фізичних характеристик, які відіграють роль. Вага тіла, м'язова маса та риси обличчя не менш важливі при виборі партнера.

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