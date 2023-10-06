Вчися, а не зациклюйся: як отримувати користь від помилок на роботі

Помилки на роботі – це нормально і звично, вони можуть трапитися з будь-ким. І навіть найуспішніші та найбагатші люди у світі мали кілька великих помилок протягом своєї кар'єри.

Трапляється так, що ми схильні думати, що помилка – це ознака того, що ми невдахи, що ми самозванці, що ми не заслуговуємо на те, що маємо, або що ми недостатньо хороші для того, що ми робимо. І саме тоді помилки стають величезною проблемою, яка переслідує нас і не дозволяє нам рухатися вперед або продовжувати працювати над досягненням наших цілей і завдань.

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Звичайно, ми не повинні відмахуватися від помилок чи ігнорувати їх, ми повинні визнавати їх і намагатися виправити. Але розуміти, що зробити щось не так або помилитися – це не кінець світу, і не потрібно карати себе до кінця життя лише за те, що ми не ідеальні (бо ніхто не ідеальний).

Насправді помилки – це можливості для навчання і зростання, тому варто їх переосмислити і трохи подумати про них (не зациклюючись на них), але для того, щоб з'ясувати, чого можна навчитися з того, що трапилося.

Коли ти робиш помилку, рішення полягає не в тому, щоб плакати, страждати, відчувати себе неадекватним, зациклюватися на ній або суворо судити себе. А в тому, щоб знайти спосіб переосмислити її та перетворити на щось позитивне і можливість для подальшого зростання.

1. Визнати помилку

Перший крок – визнати, що означає взяти на себе відповідальність за ситуацію, визнати свою роль у тому, що пішло не так, і те, що це реальна ситуація, з якою потрібно мати справу, і яка не зникне сама собою. Ігнорування помилки не принесе користі нікому, тому згадай про неї, поділися нею з потрібними людьми і будь готовим докласти зусиль, щоб її виправити.



Спочатку потрібно визнати помилку / Фото Drazen Zigic

2. Визнач першопричину та спробуй її виправити

Ти повинен не лише розпізнати помилку, але й знати, звідки вона походить. Це може бути, наприклад, наслідок недостатньої підготовки або, можливо, той факт, що робоче навантаження занадто велике і є суміш вигорання, стресу і тривоги, яка заважає тобі добре працювати. Важливо, щоб ти знав, чому було допущено помилку, щоб з'ясувати, куди ти можеш рухатися далі, щоб не потрапити в ту ж пастку знову.

Крім того, попроси вибачення, якщо це необхідно, і шукай способи виправити те, що пішло не так, можливо, переробивши роботу або запропонувавши нову ідею.

3. Шукай уроки та вчися

Після виявлення помилки та спроб її виправлення, наступним кроком є визначення уроків, які можна винести з цієї ситуації.

Можливо, ти зможеш навчитися нового способу роботи, більше довіряти своїй команді, знайти іншу ідею або метод виконання роботи, якого раніше не знав. Або просто дізнатися, чого не варто робити. Важливо, щоб ти виніс щось позитивне для себе, що допоможе тобі продовжувати будувати і рухатися вперед.

4. Попроси про зворотній зв'язок

Часто помилки трапляються через те, що ти не знаєш, як щось робити, чи те, що ти робиш, є правильним чи неправильним, або навіть через брак мотивації, і саме тому зворотній зв'язок дуже важливий.



Не поспішай звільнятися – проси про зворотній зв'язок / Фото Drazen Zigic

Він допомагає тобі зрозуміти, чи твоя робота йде так добре, як ти думаєш, чи є речі, які тобі потрібно виправити або змінити, або що ти можеш зробити, щоб покращити її. І якщо зворотний зв'язок не надходить природним чином, то ти повинен про нього попросити.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть тобі не розчаровуватися в собі щоразу, коли ти робиш помилку на роботі. І буде тобі щастя.