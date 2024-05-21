4 поради, як паркуватися заднім ходом бездоганно

Паркування заднім ходом – одна з найбільш дратівливих частин керування автомобілем. Але є простий спосіб робити це бездоганно щоразу і всього за чотири кроки.

Найчастіше водії витрачають багато часу, щоб вирівняти авто з місцем для паркування. А потім, рухаючись заднім ходом, виявляють, що припаркувалися занадто близько до сусідньої машини або не змогли припаркуватися прямо.

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Неправильне паркування дратує водіїв, які поруч, а гірше, що може призвести до нещасних випадків, тож важливо паркуватися саме правильно. За допомогою цієї розумної техніки можна швидко і легко впоратися із паркуванням заднім ходом.

Як бездоганно паркуватися заднім ходом

Професіонали водіння з компанії Zutobi опублікували корисне відео на своєму акаунті в тіктоку. Вони демонструють правильний метод паркування заднім ходом, який здається набагато простішим, ніж багато водіїв вважають.

Правильне паркування дуже важливе, щоб уникнути нещасних випадків / Фото freepik

Експерти показали 4 кроки до вдосконалення навички:

Крок перший – увімкни покажчик повороту і постав машину на відстані ширини автомобіля від припаркованого транспортного засобу. Переконайся, що твої стоп-сигнали вирівняні зі стоп-сигналами іншого автомобіля.

Крок другий – повністю поверни кермо в напрямку, в якому ти хочеш рухатися заднім ходом. Повільно здавай назад, використовуючи дзеркала для орієнтації.

Крок третій – випрямившись, поверни кермо в центр.

Крок четвертий – продовжуй рух заднім ходом, поки твій автомобіль не стане на місце.

Досвідченим автомобілістам, які опанували мистецтво паркування заднім ходом, ці поради здадуться елементарними. Але більшість водіїв у коментарях до відео висловили вдячність.