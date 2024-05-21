4 совета, как парковаться задним ходом безупречно

Парковка задним ходом – одна из самых раздражающих частей управления автомобилем. Но есть простой способ делать это безупречно каждый раз и всего за четыре шага.

Чаще всего водители тратят много времени, чтобы выровнять авто с местом для парковки. А потом, двигаясь задним ходом, обнаруживают, что припарковались слишком близко к соседней машине или не смогли припарковаться прямо.

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Неправильная парковка раздражает водителей, которые рядом, а хуже, что может привести к несчастным случаям, поэтому важно парковаться именно правильно. С помощью этой умной техники можно быстро и легко справиться с парковкой задним ходом.

Как безупречно парковаться задним ходом

Профессионалы вождения из компании Zutobi опубликовали полезное видео на своем аккаунте в тиктоке. Они демонстрируют правильный метод парковки задним ходом, который кажется намного проще, чем многие водители считают.

Правильная парковка очень важна, чтобы избежать несчастных случаев / Фото freepik

Эксперты показали 4 шага к совершенствованию навыка:

Шаг первый – включи указатель поворота и поставь машину на расстоянии ширины автомобиля от припаркованного транспортного средства. Убедись, что твои стоп-сигналы выровнены со стоп-сигналами другого автомобиля.

Шаг второй – полностью поверни руль в направлении, в котором ты хочешь двигаться задним ходом. Медленно сдавай назад, используя зеркала для ориентации.

Шаг третий – выпрямившись, поверни руль в центр.

Шаг четвертый – продолжай движение задним ходом, пока твой автомобиль не станет на место.

Опытным автомобилистам, которые овладели искусством парковки задним ходом, эти советы покажутся элементарными. Но большинство водителей в комментариях к видео выразили благодарность.