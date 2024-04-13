Як відкоркувати пляшку вина, якщо під рукою не знайшлося штопора: чоловічий лайфхак

У кожного з нас, мабуть, бували ситуації, коли потрібно було відкоркувати пляшку вина, але штопора під рукою не було. І тут у гру вступають всілякі хитрощі. Однією з них ми поділимося з тобою!

До твоєї уваги максимально брутальний, але дуже корисний лайфхак. Він дозволить за лічені секунди відкоркувати пляшку вина за умови, що у тебе відсутній штопор.

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Як відкоркувати вино без штопора

Тобі знадобиться:

Викрутка;

Саморіз;

Молоток-цвяходер;

Ну і, ясна річ, сама пляшка вина.

Так-так, цей лайфхак у рази безпечніший, ніж той, що свого часу пропонував Кузьма Скрябін. Якщо ти досі не бачив цього, то ось тобі інструкція, як робити не варто:

Як Кузьма Скрябін відкорковував вино: епічне відео

А тепер повернімося до цілком серйозних речей. Отже, як розумієш, усе приладдя можна знайти у гаражі або ж там, де ти зберігаєш інструменти. І тільки не кажи, що всього цього у тебе немає? Якщо досі ні, то пора нарешті купити. Ніколи не знаєш, коли знадобиться.

А тепер ідімо покроково по тому, як же без штопора та з допомогою підручних засобів відкоркувати пляшку вина.

Отже, тобі потрібно спочатку зняти захист з пляшки вина. Якщо цього не зробити, повір, відкорковувати її буде значно складніше.

Після цього слід взяти саморіз і вкрутити його у корок з допомогою викрутки.

Важливо! Залиши буквально сантиметр вільного простору, щоб скористатися молотком-цвяходером.

Залиши буквально сантиметр вільного простору, щоб скористатися молотком-цвяходером. А тепер візьмися міцно за пляшку та підведи цвяходер під саморіз. Після цього впевнено потягни цвяходер вгору, щоб трішки витягнути корок. Потрібно буде кілька разів повторити цю процедуру, перш ніж пляшка буде відкоркованою!

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А тепер про переваги. По-перше, такий метод відкорковування вина має ефектний вигляд. Друзям сподобається твоя винахідливість.

По-друге, він може стати певним інтерактивом під час зустрічі. Погодься, що просто відкоркувати вино штопором – малоцікава задача. А от зробити це молотком і з саморізом – зовсім інша справа.

По-третє, от тобі Шах і Мат у питанні, що ти у житті жодного разу не тримав молотка і не можеш нічого зробити своїми руками. Як бачиш, дуже навіть можеш!