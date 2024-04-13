Как откупорить бутылку вина, если под рукой не нашлось штопора: мужской лайфхак

У каждого из нас, наверное, бывали ситуации, когда нужно было откупорить бутылку вина, но штопора под рукой не было. И тут в игру вступают всевозможные хитрости. Одной из них мы поделимся с тобой!

К твоему вниманию максимально брутальный, но очень полезный лайфхак. Он позволит за считанные секунды откупорить бутылку вина при условии, что у тебя отсутствует штопор.

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Как откупорить вино без штопора

Тебе понадобится:

Отвертка;

Саморез;

Молоток-гвоздодер;

Ну и, понятное дело, сама бутылка вина.

Да-да, этот лайфхак в разы безопаснее, чем тот, что в свое время предлагал Кузьма Скрябин. Если ты до сих пор не видел этого, то вот тебе инструкция, как делать не стоит:

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А теперь вернемся к вполне серьезным вещам. Итак, как понимаешь, все принадлежности можно найти в гараже или там, где ты хранишь инструменты. И только не говори, что всего этого у тебя нет? Если до сих пор нет, то пора наконец купить. Никогда не знаешь, когда понадобится.

А теперь идем пошагово по тому, как же без штопора и с помощью подручных средств откупорить бутылку вина.

Итак, тебе нужно сначала снять защиту с бутылки вина. Если этого не сделать, поверь, откупоривать ее будет значительно сложнее.

После этого следует взять саморез и вкрутить его в пробку с помощью отвертки.

А теперь возьмись крепко за бутылку и подведи гвоздодер под саморез. После этого уверенно потяни гвоздодер вверх, чтобы немного вытянуть пробку. Нужно будет несколько раз повторить эту процедуру, прежде чем бутылка будет откупоренной!

Оставь буквально сантиметр свободного пространства, чтобы воспользоваться молотком-гвоздодером.

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А теперь о преимуществах. Во-первых, такой метод откупоривания вина имеет эффектный вид. Друзьям понравится твоя изобретательность.

Во-вторых, он может стать определенным интерактивом во время встречи. Согласись, что просто откупорить вино штопором – малоинтересная задача. А вот сделать это молотком и с саморезом – совсем другое дело.

В-третьих, вот тебе Шах и Мат в вопросе, что ты в жизни ни разу не держал молотка и не можешь ничего сделать своими руками. Как видишь, очень даже можешь!