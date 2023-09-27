Секс-іграшка – твій союзник, але є 5 критичних помилок під час її використання

Секс-іграшки – це те, що завжди викликає цікавість. Правда, для багатьох людей вони табуйовані. А є ті, хто відчуває певну ніяковість, коли потрібно мати справу з секс-іграшками.

Коли справа доходить до сексу, насправді не існує універсальних правил, які гарантують, що все завжди буде працювати для всіх. Але є кілька основних істин, які можуть допомогти вам двом отримати кращий досвід.

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Наприклад, експериментувати і пробувати щось нове – чудова ідея. Особливо, якщо ви хочете більш насиченого сексуального життя або щоб уникнути рутини, і секс-іграшки підпадають під цю сферу.

Річ у тім, що секс-іграшки бувають різних видів і форм, а також існують певні основні правила догляду та рекомендації, яких слід дотримуватися. Це дозволить користуватися ними безпечно і щоб вони справді допомогли змінити життя на краще.

І так само, як існують хороші практики, які ви можете впровадити у власне життя при використанні секс-іграшок, є також кілька помилок, які можуть призвести до катастрофи і яких не слід допускати.

1. Не поговорити зі своєю партнеркою спочатку

Якщо ти збираєшся використовувати секс-іграшки зі своєю партнеркою, то вам потрібно поговорити про це. Це потрібно для того, щоб переконатися, що ви обоє цього хочете, що ви на одній хвилі, що ви розумієте, які іграшки ви готові використовувати, в якому контексті, або навіть чи є якесь безпечне слово, після якого все має припинитися.

Розмови про секс не лише допомагають зрозуміти, чого хоче або що подобається іншій людині. Це ще й дає можливість встановити межі та знати, що ніщо з того, що ти робиш, не може бути джерелом дискомфорту або невпевненості для когось іншого.

2. Не миєш їх до і після кожного використання

Ти повинен ЗАВЖДИ мити секс-іграшки до і після кожного використання, інакше ви можете отримати інфекцію або стан, який не буде комфортним або приємним.

Ти повинен знати, що тип і матеріал кожної іграшки визначає тип догляду та гігієни, який ти повинен дотримуватися. Деякі вимагають більше часу для миття або спеціального догляду, але загалом вода і нейтральне мило – це ключ до того, щоб твої іграшки були чистими і в хорошому стані. Ніколи не зберігай секс-іграшку, не помивши її. Self.com рекомендує використовувати вологі серветки, наприклад, дитячі, щоб трохи очистити їх, поки ти не знайдеш час для миття.

3. Не досліджуєш варіанти

Не всі секс-іграшки підходять саме вашій парі, тому не варто керуватися рекомендаціями інших або першою-ліпшою рекламою. Важливо провести невелике дослідження, дізнатися про різні варіанти, які існують, як їх використовують і які з них відповідають вашому стилю та вподобанням.

Наприклад, якщо ви вдвох не дуже авантюрні в сексі, можливо, вам не потрібна суперскладна і екстремальна іграшка. А якщо ти маєш намір використовувати іграшку разом зі своєю партнеркою, непогано залучити її до процесу пошуку. Так ви зможете разом визначити, чого ви хочете, і прийняти краще рішення, не витрачаючи більше, ніж ви можете або хочете.



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4. Використовувати їх не за призначенням

Так само, як не всі іграшки однакові, не всі іграшки використовуються для одних і тих же речей або в одному і тому ж місці (на тілі). І хоча експерименти можуть мати хороші результати, використання іграшок не за призначенням може призвести до того, що хтось може поранитися або отримати не таке задоволення.

Найкраще вибирати іграшки, думаючи про те, що ви хочете з ними робити, так ви зможете знайти варіант, який найкраще відповідає тому, що ви плануєте робити.

5. Ти не використовуєш їх зі своєю партнеркою

Секс-іграшки часто використовують для мастурбації, але це не єдине, що ти можеш з ними робити. Використання їх у парі допомагає зміцнити зв'язки, попрацювати над довірою, спробувати щось нове і зробити це більше грою або інвестицією. Звичайно, ти можеш мати іграшки лише для себе. Але не забувай про свою партнерку та її потреби.

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Будь відповідальним, використовуючи секс-іграшки. Тоді вони не лише виконуватимуть свої безпосередні функції, а й допомагатимуть отримувати задоволення від процесу вам обом.