Однак можливість мати хороше спілкування навколо сексу важлива для досягнення збільшення задоволення. Це дозволяє знати, що нам подобається, що подобається іншій людині, чого вона воліє уникати тощо. Крім того, це може допомогти підвищити рівень довіри, безпеки та свободи конфіденційності кожної людини.

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Крім того, хороше спілкування у спальні дозволяє людям, які беруть участь, отримувати більше задоволення від кожної зустрічі. Адже зв'язок може бути глибшим.

Однак, оскільки розмова під час сексу може бути важкою для багатьох людей, ось деякі невербальні способи спілкування та інші поради, щоб мати можливість розмовляти під час сексу та насолоджуватися його перевагами, за словами сексолога Луїса Фалькона.

1. Зверни увагу, як вона пестить тебе

Фактом є те, що люди пестять так, як хотіли б, щоб їх пестили, особливо тому, що найімовірніше, що під час сексуального контакту кожна особа прагне отримати задоволення іншої, навіть зосереджуючись на інших частинах тіла, які не завжди потрібні для отримання задоволення. Наприклад, стимуляцією грудей або інших частин тіла.

Зверни увагу на те, як людина, з якою ти ділишся моментом, торкається тебе, щоб ти міг визначити, якому типу дотиків вона віддає перевагу, і, якщо хочеш, скористайся можливістю зробити те ж саме.

2. Почни направляти

Йдеться не про те, щоб віддавати накази (якщо це не те, що їм подобається), але іноді сексуальне спілкування також може служити орієнтиром. Незалежно від того, чи то за допомогою слів, які пояснюють, що тобі подобається або що ти хотів би спробувати, чи то за допомогою тілесних жестів, як-от рух тіла чи руки. Скористайся спілкуванням у сексі як керівництвом, яке веде до максимального задоволення.

Іноді, коли сексуальний зв'язок дуже інтенсивний, немає потреби спрямовувати когось до того, що тобі подобається. Але це часто залежить від того, наскільки ви сумісні та скільки у вас спільних смаків. Тому ти повинен знати, що в цьому немає нічого поганого, трохи скеровуючи свою партнерку до того, що тобі подобається, і, звичайно, ти також повинен дозволити собі керувати.



Почни її направляти, але будь максимально обережним / Фото lookstudio

3. Використовуй м'які слова

Знову ж таки, сотні сексуальних уподобань, які можуть існувати, є, і будуть ті, хто віддає перевагу грубій мові в ліжку, ніж м'якій. Однак бажано починати з акуратних слів, які виражають те, що ти відчуваєш, і допомагають тобі спілкуватися під час сексу. Наприклад, говори про відчуття, емоції, те, що тобі подобається, і те, чого ти хочеш, але зберігай повагу до партнерки.

4. Буль позитивним

Ніхто не любить, коли йому говорять "Мені нудно", замість того, щоб пропонувати нові можливості, щоб запобігти цьому. Наприклад, змінити положення або використовувати деякі додаткові речі, такі як секс-іграшки. Ключ до позитивної мови, яка використовується в ліжку, полягає в тому, що вона допомагає знайти рішення або покращити зустріч, а не просто спричиняти дискомфорт у тих, хто ділиться інтимним моментом, яким слід насолоджуватися, а не страждати. Наприклад, спробуй сказати такі речі, як "Я б хотів, щоб ти теж торкалася мене таким чином" або "Коли ти робиш це, це приносить мені більше задоволення".

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Практикувати спілкування під час сексу – нормально і дуже потрібно. З допомогою слів можна краще розуміти вподобання своєї партнерки та дарувати їй і собі той рівень задоволення, який ти очікуєш від зустрічі.