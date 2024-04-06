Магічне співвідношення 5: 1, яке допоможе врятувати пару під час сварок

Ти часто сваришся зі своєю партнеркою? Ти або твоя партнерка часто знаходите один в одному кричущі негативні риси? Тоді співвідношення 5: 1 має вам допомогти!

Попри те, що розбіжності та конфлікти – частина будь-яких стосунків, для успішних стосунків найбільше значення має те, як пари розв'язують свої проблеми та скільки часу їм потрібно, щоб повернутися до нормального життя. Окрім цього, магічне співвідношення 5: 1 також може допомогти покращити твої стосунки з партнеркою. Читай далі, щоб дізнатися більше про це.

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У 1970-х роках доктор Роберт Левенсон і доктор Джон Готтман, психолог і дослідник стосунків, провели дослідження про те, як пари вирішують свої конфлікти. Вони попросили пари спробувати вирішити свої сварки та розбіжності протягом 15 хвилин і вивчили кілька пар, які практикували це протягом певного періоду часу.

Завдяки своєму дослідженню вони змогли передбачити, чи витримають стосунки пари з часом, чи вони розлучаться з точністю до 90 відсотків! І завдяки цьому тесту вони прийшли до висновку про співвідношення 5: 1, якого дотримується більшість пар у здорових стосунках.

Що таке співвідношення 5:1 у здорових стосунках?

Співвідношення 5:1 у стосунках ще називають "магічним співвідношенням", а сам термін придумав психолог і дослідник доктор Джон Готтман. Згідно з ним, для того, щоб романтичні стосунки процвітали і були стабільними, співвідношення позитивних і негативних взаємодій між парами під час конфліктів або їх повсякденного спілкування має становити щонайменше 5: 1.

Це означає, що на кожне негативне зауваження або конфлікт між парою має припадати щонайменше п'ять позитивних взаємодій, які врівноважують їхню сварку. Ці позитивні взаємодії можуть бути у формі фізичної прихильності, вдячності, схвалення, гумору, добрих вчинків чи жестів підтримки.



Важливо на одне негативне зауваження давати п'ять позитивних / Фото freepik

Згідно з дослідженнями Готтмана, стосунки, в яких співвідношення негативних і позитивних взаємодій є надто високим, з часом мають тенденцію до деградації. Отже, для того, щоб підтримувати здорові стосунки, потрібно збалансувати кількість позитивних взаємодій зі своїм партнером.

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Що ти думаєш про цю теорію? Спробуй її зі своєю партнеркою. Можливо, це саме те, що дозволить зберегти ваші стосунки та зробити їх щасливішими.