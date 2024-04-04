Хороше життя – це не означає мати всі розкоші світу, мати необмежений бюджет чи щось подібне. Це означає відчувати себе повноцінним, щасливим і задоволеним. І щоб досягти цього, треба визначити речі, які дійсно ведуть до цієї мети.
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Артур Брукс, професор Гарвардської бізнес-школи та фахівець із питань щастя і лідерства, виявив, що є кілька стовпів, які допомагають побудувати хороше життя і підтримувати його протягом багатьох років.
Для хорошого життя: 4 стовпи від гарвардського експерта
- Робота. Працювати 24 на 7 і присвятити все своє життя офісу? Ні. Робота не повинна бути нашою ідентичністю. Але вона є ключовим елементом, оскільки допомагає відчувати себе повноцінними та цілеспрямованими. Обирати роботу слід таку, що приносить задоволення, дозволяє відчувати себе корисним. А якщо робота цього не дає, варто бодай мати хобі з таким наповненням.
- Віра. Це не означає бути долученим до культу чи релігії, не означає й віри в Бога. Це про філософію життя, тверді і ясні переконання і принципи. Слід намагатися, щоб все у житті відповідало принципам, якими людина керується, приймаючи рішення. Це має приносити мир і спокій у життя та усвідомлення, що життя не таке вже й погане і немає нічого настільки важливого, що могло б його зруйнувати.
Щасливе, хороше життя – це не щось ефемерне та має конкретні засади під собою / Фото cookie_studio@freepik
- Друзі. Гарвардське дослідження, що проводилося протягом 60 років, у результаті показало, що те, що дійсно робить нас щасливими – це дружба і хороші стосунки. Друзі – це підтримка, веселощі, співучасть, пригоди й зростання. Вони потрібні, щоб не відчувати себе самотніми чи ізольованими. Та важливо й не мати багато друзів, а переконатися, що вони справді хороші.
- Сім'я. Це перша соціальна група, до якої ми належимо, це люди, які знають нас найкраще, які бачили, як ми росли, і які можуть бути безумовними (хоча не завжди, бувають і токсичні сім'ї). Тому також важливо підтримувати хороші стосунки з її членами. Як і у випадку з друзями, сім'я може бути мережею підтримки, джерелом мудрості та безпеки.