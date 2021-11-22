Як визначити, що у тебе стійка особистість: 5 ознак для перевірки

Здатність долати перешкоди принесе тобі звання "стійкої" людини. Ти повинен бути хоробрим, а також сміливим. Усе для того, щоб з гідністю приймати виклики, які вам регулярно підкидає життя.

Ми ж назвемо для тебе ознаки, які допоможуть визначити, наскільки ти стійкий. Це дозволить тобі прокачувати свої сильні сторони та справлятися з усіма негараздами, які переслідують нас щоденно.

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1. У тебе немає претензій

Ти ніколи не скаржишся. Навіть якщо ситуація аж ніяк не сприяє тобі, ти віддаєш перевагу зберіганню спокою. Усе для того, щоб вийти з поєдинку переможцем. Ти знаєш, що скарги не принесуть бажаних результатів. А ще ти розумієш, що спілкування з друзями та близькими допоможе тобі зберігати здоровий глузд.

2. Ти відповідальний

Ти завжди несеш відповідальність за свої помилки. А ще ти ніколи не звинувачуєш нікого, крім себе. Це одна з твоїх найсильніших особистих сторін. Твоє сильне почуття відповідальності робить тебе надзвичайно стійкою людиною, яка не боїться викликів.



Ти ніколи не звинувачуєш інших за свої помилки / Фото Firmbee.com

3. Ти тверезо оцінюєш себе

Ти добре знаєш, які у тебе сильна та слабкі сторони. Це допомогає тобі оцінювати життєві рішення на дуже нейтральному рівні. Коли ти визнаєш, що ти недосконалий, ти стаєш зрілішим і розумієш усі аспекти життя.

4. Ти не порівнюєш себе

У світі, де люди постійно порівнюють себе один з одним, стійка людина задоволена тим, що має. Якщо ти стійкий, ти не порівнюєш своє щастя, втрати, горе з іншими. Натомість ти зосереджуєшся лише на самовдосконаленні. Адже це – шлях до досягнення успіху.

5. Ти незалежний

Ти чудово розумієш, що не можеш покладатися ні на кого, крім себе. Отже, ти ніколи не проґавиш можливість підготуватися до гіршого. Ти думаєш, що виживання сильнішого можливе лише тоді, коли ти готовий зіткнутися з чим завгодно самотужки. Це і є справжня стійкість.



Ти цілком і повністю покладаєшся на себе / Фото Hannah Busing

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Стійкість – та характеристика, яку повинен прокачувати кожен без винятку. Вона дозволить тобі не лише досягати успіху, а й з гідністю переживати усі виклики життя.