Як впоратися з емоціями, що взяли гору: 4 дієві поради для кожного

Щодня ми стикаємося з безліччю емоцій, від позитивних до негативних. Хоча емоції можуть збагачувати наше життя, вони також можуть приголомшувати та бути складними для управління.

Навчившись ефективно регулювати свої емоції, ми можемо покращити психічне здоров'я. Іноді ми можемо виявитися нездатними шукати комплексні рішення або визнати, що вираження наших емоцій може не відповідати поточним обставинам.

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У таких випадках на перший план виходить потреба ефективно керувати своїми емоціями та контролювати їх у поточний момент. Пропонуємо 4 способи, як швидко впоратися з ними.

1. Глибоке дихання

Коли ти відчуваєш цілу низку емоцій або одна з них переповнює тебе. Просто заплющуй очі та дихай через живіт. Глибоке дихання передбачає повільні, глибокі вдихи. Вдихни через ніс на рахунок "чотири", затримайся на рахунок "чотири", а потім видихни через рот на рахунок "шість" або "вісім" і розслабся.

Ця техніка допомагає активізувати реакцію організму на розслаблення і може швидко зменшити відчуття стресу, тривоги або будь-яких переповнюючих почуттів.



Практикуй глибоке дихання / Фото karlyukav

2. Медитація уважності

Медитація уважності – це практика повної присутності в моменті, спостереження за своїми думками та почуттями без осуду. Це можна робити за допомогою медитації, зосередження на своєму диханні або просто звертаючи увагу на відчуття у своєму тілі та навколишньому середовищі. Це дійсно допомагає твоєму тілу та розуму заспокоїтися. І ти можеш відчути, як позитивна енергія протікає через твоє тіло.

3. Поговори з кимось

Поділитися своїми емоціями з кимось, кому ти довіряєш, може бути простим і доступним рішенням, якщо ти хочеш швидко регулювати свої емоції. Це дозволяє тобі висловити свої почуття й отримати підтримку від іншої людини. Це може розслабити твій розум і скинути тягар, який ти тримав у голові.

4. Використовуй візуалізацію

Візуалізація – це техніка, за допомогою якої ти створюєш уявні образи мирних і заспокійливих сценаріїв. Ця практика може допомогти тобі розслабитися та зменшити стрес у складні моменти. Це в певному сенсі переносить тебе в інші світи, відволікаючи твою увагу від поточного, в якому ти стикаєшся з усіма цими емоціями. Ти також можеш бризнути на обличчя холодною водою, освіжити свій розум і візуалізувати хороші речі.



Спробуй візуалізувати для себе щось хороше / Фото peoplecreations

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Прислухайся до цих порад. Нехай вони будуть корисними для тебе наступного разу, коли емоції братимуть гору і тобі потрібно буде розслабитися та повернути себе у форму.