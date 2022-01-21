Як забути колишню: поради, які б тобі міг дати Джеймс Бонд

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що Джеймс Бонд – той іще ловелас. І, якщо ти бачив стрічки про цього культового кіногероя, то знаєш, що іноді його інтрижки закінчувалися.

Якщо тобі необхідно забути свою колишню, то ми рекомендуємо взяти на озброєння поради, які міг би дати Джеймс Бонд. Їх, звичайно ж, не варто сприймати як істину в останній інстанції. Але ми переконані, що з їхньою допомогою можна суттєво полегшити своє життя.

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1. Знайди час для зцілення

Після того, що трапилося з Мадлен, Бонд на кілька років поїхав на Ямайку. І хоча тобі не потрібно робити те ж саме, це показує, що хороший спосіб подолати смуток невдалих стосунків – відсторонитися та знайти час для себе.

Покинь соціальні мережі, навідайте у місця сили, розслабся та знайди собі нове хобі. Усе для того, щоб відволіктися. Дуже важливо зосередитися на своєму психічному здоров'ї та добробуті.



Витягни себе зі звичного середовища / Фото Robson Hatsukami Morgan

2. Знайди заміну, але не іншу людину

Джеймс Бонд замінює одні стосунки на інші, але це не найздоровіший вчинок. Він може стати причиною ще більших проблем і розчарувань. Що ти можеш зробити? Заміни стосунки заняттям, яке допоможе тобі почуватися краще. Приділи достатньо часу друзям і рідним. Займися нарешті спортом.

У тебе нарешті з'явиться можливість приділити себе тому, на що ніяк не знаходилося достатньо часу.

3. Зосередься на тому, що ти любиш і робиш добре

Ця штука з Ямайкою якийсь час працювала, але потім Бонд повертається до роботи та бореться зі злочинцями, як і раніше. Звичайно, це крайнощі, але зосередження уваги на речах, які ти любиш і робиш добре, може допомогти тобі. Це нагадає тобі про те, що твоє життя зав'язане не лише навколо стосунків.

4. Намагайся бути об'єктивним і аналізувати ситуацію

Джеймс Бонд спочатку цього не розуміє, але через якийсь час він починає думати про речі більш об'єктивно. Він аналізує, що пішло не так, інтерпретуючи знаки та відкриваючи свою власну роль в історії.

Хороший спосіб рухатися вперед – глянути на речі з боку. Ти побачиш помилки, яких не варто буде повторювати у майбутньому.



Спробуй глянути на ситуацію зі сторони / Фото Elijah Hiett

5. Закрий цикл

Смерть Веспер дуже вразила Бонда, і це було те, що він носив із собою протягом тривалого часу. Але його відпустка в Італії показала йому, що іноді краще відпустити, попрощатися та залишити минуле в минулому. Це непросто і немає формули, яка працює для всіх.

Він вирішив піти до могили коханої та сказати те, що він повинен був сказати. І хоч він знав, що його ніхто не почує. Важливий сам акт.

6. Не бреши собі

Нарешті, варто не ігнорувати те, що ти відчуваєш. Не змушуй себе вірити, що ти досконалий, коли це не так. Важливо визнати, прийняти та навчитися керувати своїми емоціями. В інакшому випадку ти можеш вибухнути.

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Нам є чого повчитися у Джеймса Бонда. Особливо, коли мовиться про стосунки. Тож візьми на озброєння поради, які міг би тобі дати культовий кіногерой. З їхньою допомогою можна буде залишити попередні стосунки у минулому. Бодай спробувати це зробити...