Як захистити очі під час роботи за комп'ютером: правило 20-20-20

Як захистити свої очі від комп'ютера? Ми повинні поставити собі це питання, оскільки використовуємо його щонайменше 8 годин на день для роботи. І це ми не рахуємо усі перегляди серіальчиків і просто спілкування у мережі.

Тож варто навчитися мінімізувати шкоду впливу комп'ютера на наші очі. У цьому тобі однозначно допоможе правило 20-20-20.

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Правило 20-20-20

Щоб адаптуватися до синього світла, що випромінюється гаджетами, наші очі втомлюються: рух повік скорочується з 15 / 20 разів на хвилину в нормальних умовах до усього 3 рухів.

Наслідки: у короткостроковій перспективі на тебе очікує сухість і почервоніння очей через подразнення, а також головний біль і більш у шиї (викликаний неправильною поставою).

Однак декілька невеликих прийомів може бути достатньо, щоб захистити очі від комп'ютера, починаючи з правила 20-20-20. Воно полягає в тому, щоб кожні 20 хвилин ти відпочивав від екрана на 20 секунд, дивлячись у точку з відстані 20 футів (6 метрів) і кліпати, щоб достатньо зволожити око. Таким чином очі отримують достатньо відпочинку та менш схильні до впливу штучного світла.



Це правило допоможе мінімізувати шкоду від роботи за комп'ютером / Фото Unsplash

Як покращити роботу за комп'ютером?

Крім того, необхідні деякі інші запобіжні заходи, засновані на здоровому глузді: по-перше, помісти екран у положення, зручне для спини, але не дуже близько до очей (приблизно за 50 – 60 сантиметрів від обличчя). Тобі має бути комфортно працювати. Також варто переконатися, що робоче місце в цілому добре освітлене.

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Візьми на озброєння правило 20-20-20. Гарантуємо, твої очі будуть тобі вдячними за турботу!