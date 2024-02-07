Негатив заразний і виснажливий: як захиститися від колег, які приносять його з собою
Джерело:GQ
Безперечно, впродовж усього життя складно буде уникнути досвіду співпраці з людьми, що приносять із собою негатив. Щонайменше кілька таких трапляться на твоєму шляху – людей, які завжди бачать склянку наполовину порожньою, зосереджуються на поганому, постійно скаржаться чи не мають бажання насолоджуватися життям.
А найбільша проблема тут, що негатив заразний і може поширюватися, якщо ти не встановиш кордони. За даними Indeed.com, є два типи негативно налаштованих людей на робочому місці: хронічні (не мають позитивного погляду на довкілля й демонструють це щодня) та випадкові (можуть діяти негативно час від часу, але протягом короткого періоду).
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Люди другого типу не настільки шкідливі – власне, ми всі можемо бути такими. До прикладу, через участь у складних проєктах або у періоди високого стресу. А от хронічний негатив людини може бути серйозною проблемою і впливати на концентрацію, задоволеність і навіть продуктивність всіх інших.
Що можна зробити, щоб захистити себе від негативу колег
- Практикуй вдячність. Вдячність допомагає підтримувати кращий душевний стан, більше цінувати своє життя і досягнення, вона корисна для мотивації, продуктивності та навіть може бути одним з ключових елементів довголіття і хорошої якості життя. Вдячність можна застосувати у практиці в різні способи, наприклад, складати список позитивних моментів на початку дня з роздумами наприкінці.
- Оточуй себе більше позитивними людьми. На кожній роботі є негативно налаштовані люди, але так само є люди з позитивним підходом та ставленням. Важливо звертатися до них, формувати своєрідну мережу підтримки та простір, де спілкування є набагато конструктивнішим. Коли ти оточуєш себе правильними людьми, у тебе менше шансів, що чужий негатив передасться тобі чи вплине на тебе.
- Слухай, щоб зрозуміти та шукай рішення. Перший крок – треба визначити, чи є негативна людина на роботі випадковою, а чи хронічною, а другий – знайти спосіб змінити ситуацію. Поговори з людиною, вислухай, що вона говорить, і зрозумій, звідки йде негатив. Це допоможе знайти рішення, чи є щось на роботі, що можна змінити, щоб покращити ситуацію. Коли ти знаєш причину проблеми, її легше усунути.
- Відійди, якщо потрібно. Дуже важливо робити перерви протягом дня, навіть якщо це лише кілька хвилин. Під час роботи ти виснажуєшся, концентрація слабшає і продуктивність може знизитися, а коротка перерва здатна повернути тобі енергію. Те саме стосується негативних людей – ти не завжди можеш їх уникнути, але завжди можеш фізично відсторонитися і не дати негативу вплинути на тебе.
- Додавай "але". Негативно налаштовані люди схильні зосереджуватися на поганому, зламаному, незручному чи будь-чому, що їм не подобається. А додавання "але" може допомогти змінити наратив. Наприклад, коли хтось каже: "Тут занадто шумно і мені не подобається колір стін", ти можеш додати щось на кшталт: "Але у нас чудовий вид із вікна".
- Не проводь час поза роботою. Наявність друзів на роботі може допомогти тобі почуватися більш задоволеним та продуктивним, але це не означає, що ти маєш будувати стосунки з кожним в офісі або що обов'язково потрібно бачитися з ними в інших контекстах. Коли ти маєш справу з негативно налаштованою людиною, важливо обмежити взаємодію, підтримуючи тільки професійні стосунки.