MustHave для чоловіка: як захистити смартфон від пошкоджень та розбиття

Покупка нового смартфона – річ надзвичайно відповідальна. Але ще більшої уваги варто приділити його користуванню. Зокрема, захисту пристрою, щоб він прослужив якомога довше. Лови кілька порад від Men 24, які допоможуть зберегти смартфон від пошкоджень.

Смартфони мають властивість лише дорожчати з роками. Тож немає нічого дивного в тому, що більшість власників омріяних ґаджетів намагаються з усіх сил захистити їх від пошкодження. До твоєї уваги кілька порад, які допоможуть прослужити пристрою якомога довше!

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Чому смартфон потрібно захищати?

Якщо звернути увагу на більшість топових смартфонів, то перед нами буде класичний сендвіч зі скла та металу. У бюджетніших варіантах замість скла та металу використовуватиметься пластик. Але, на жаль, захисту потребують як бюджетні, так і дорогі пристрої. В інакшому випадку тобі доведеться частенько звертатися до сервісу.

Одягни чохол

Про різноманіття чохлів розповідати тобі багато не будемо. Але вважаємо за обов'язок нагадати про важливість цього аксесуара. Якщо обрати тонкий силіконовий варіант, то ти зможеш захистити рамки та спинку свого пристрою від механічних пошкоджень, пов'язаних з експлуатацією.

Випирає камера – віддай перевагу чохлам з бортиками, які не дозволяють їй тертися об стіл, наприклад.

Для тих, хто розбив за своє життя не один смартфон, ми рекомендуємо розглянути армовані чохли. З їхньою допомогою можна забезпечити максимальний захист своєму ґаджету. Але варто розуміти, що такий тип чохлів зробить твій смартфон більшим у розмірі. Тож є всі шанси, що користуватися ним буде не настільки зручно.



Захисний чохол врятує твій смартфон від падінь та розбиття / Фото Unsplash

Поклей захисне скло

Як показує практика, найдорожчий ремонт пов'язаний саме з заміною екрана. У деяких випадках його заміна може обійтися у майже 60% вартості пристрою. Тож не дуже хотілося б витратити надзвичайно багато грошей лише тому, що ти був свято переконаний, що розбитий екран – не про тебе.

Але варто розуміти, що захисне скло буває різним. Якщо ми говоримо про бюджетні варіанти, то вони не завжди можуть гарантувати безпеку для твого пристрою. Та й виникає дуже багато питань, пов'язаних з комфортом. Наприклад, відсутність олеофобного покриття. Отак поклеїв захисне скло, а палець по екрану уже не так легко ковзає. І кому тоді потрібен такий захист, який позбавляє задоволення від користування?

Якщо ти не хочеш одягати свій смартфон у чохол, то захисне скло поклеїти ми рекомендуємо однозначно. По-перше, ти суттєво скоротиш ймовірність розбиття екрана. А, по-друге, захисне скло візьме на себе всі подряпини та механічні пошкодження, пов'язані з експлуатацією ґаджета.



Захисне скло візьме на себе удари долі / Фото Unsplash

Використовуй оригінальні аксесуари

На жаль, пошкодження пов'язані не лише з падіннями. Ти можеш, наприклад, "посадити" батарею свого смартфона, використовуючи неоригінальні аксесуари. Ми вже мовчимо про те, що пристрій може перегріватися, що з часом негативно впливатиме не лише на його автономність.

Не меншої уваги слід присвятити протипожежній безпеці. Тож наступного разу, коли вирішиш зекономити на блоці живлення, задумайся, чи не стане він причиною спалахування смартфона під час зарядки. Скупий платить двічі, а то й більше разів.



Оригінальні аксесуари дозволяють ґаджетам прослужити довше / Фото Unsplash

Бонус: водозахисний чохол

У період відпусток гріх було не згадати про водонепроникний чохол. Його ми рекомендуємо взяти з собою на відпочинок, щоб перестати переживати через те, що ти втопиш смартфон. А ще у тебе буде можливість зробити круті та яскраві фото й відео. Ба більше: такий чохол може зекономити тобі не одну сотню гривень, витрачених на послуги сумнівних фотографів, які обіцяють неймовірні фото під водою.



Водонепроникний чохол – найкращий захист під час відпустки / Фото DryCase

Візьми на озброєння наші поради, щоб твій ґаджет прожив у тебе якомога довше. А ще його ідеальний стан дозволить тобі подарувати смартфону нове життя, коли у тебе виникне бажання поміняти його.

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