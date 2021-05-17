Смартфоны имеют свойство только дорожать с годами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство владельцев вожделенных гаджетов стараются изо всех сил защитить их от повреждения. К твоему вниманию несколько советов, которые помогут прослужить устройству как можно дольше!

Примечательно Как освободить память на смартфоне: лучшие приложения для увеличения места

Почему смартфон нужно защищать?

Если обратить внимание на большинство топовых смартфонов, то перед нами будет классический сэндвич из стекла и металла. В бюджетных вариантах вместо стекла и металла использоваться пластик. Но, к сожалению, в защите нуждаются как бюджетные, так и дорогие устройства. В противном случае тебе придется частенько обращаться к сервису.

Одень чехол

О многообразии чехлов рассказывать тебе много не будем. Но считаем своим долгом напомнить о важности этого аксессуара. Если выбрать тонкий силиконовый вариант, то ты сможешь защитить рамки и спинку устройства от механических повреждений, связанных с эксплуатацией.

Выпирает камера – отдай предпочтение чехлам с бортиками, которые не позволяют ей тереться об стол, например.

Для тех, кто разбил за свою жизнь не один смартфон, мы рекомендуем рассмотреть армированные чехлы. С их помощью можно обеспечить максимальную защиту своему гаджету. Но следует понимать, что такой тип чехлов сделает твой смартфон большим в размере. Поэтому есть все шансы, что пользоваться им будет не столь удобно.



Защитный чехол спасет твой смартфон от падений и разбиения / Фото Unsplash

Поклей защитное стекло

Как показывает практика, самый дорогой ремонт связан именно с заменой экрана. В некоторых случаях его замена может обойтись почти 60% стоимости устройства. Поэтому не очень хотелось бы потратить очень много денег только потому, что ты свято убежден, что разбитый экран – не про тебя.

Но следует понимать, что защитное стекло бывает разным. Если мы говорим о бюджетных вариантах, то они не всегда могут гарантировать безопасность для твоего устройства. И возникает очень много вопросов, связанных с комфортом. Например, отсутствие олеофобного покрытия. Так поклеил защитное стекло, а палец по экрану уже не столь легко скользит. И кому тогда нужна такая защита, которая лишает удовольствия от пользования?

Если ты не хочешь одевать свой смартфон в чехол, то защитное стекло поклеить мы рекомендуем однозначно. Во-первых, ты существенно сократит вероятность разбиения экрана. А, во-вторых, защитное стекло возьмет на себя все царапины и механические повреждения, связанные с эксплуатацией гаджета.



Защитное стекло возьмет на себя удары судьбы / Фото Unsplash

Используй оригинальные аксессуары

К сожалению, повреждения связаны не только с падениями. Ты можешь, например, "посадить" батарею своего смартфона, используя неоригинальные аксессуары. Мы уже молчим о том, что устройство может перегреваться, что со временем будет негативно влиять не только на его автономность.

Не меньшего внимания следует посвятить противопожарной безопасности. Поэтому в следующий раз, когда решишь сэкономить на блоке питания, задумайся, не станет ли он причиной возгорания смартфона во время зарядки. Скупой платит дважды, а то и больше раз.



Оригинальные аксессуары позволяют гаджетам прослужить дольше / Фото Unsplash

Бонус: водозащитный чехол

В период отпусков грех было не вспомнить о водонепроницаемом чехле. Его мы рекомендуем взять с собой на отдых, чтобы перестать переживать из-за того, что ты утопишь смартфон. А еще у тебя будет возможность сделать крутые и яркие фото и видео. Более того: такой чехол может сэкономить тебе не одну сотню гривен, потраченных на услуги сомнительных фотографов, которые обещают невероятные фото под водой.



Водонепроницаемый чехол – лучшая защита во время отпуска / Фото DryCase

Возьми на вооружение наши советы, чтобы твой гаджет прожил у тебя как можно дольше. А еще его идеальное состояние позволит тебе подарить смартфону новую жизнь, когда у тебя возникнет желание поменять его.