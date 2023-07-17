Вчимося заощаджувати: як жити з меншими грішми, ніж ти заробляєш

Прожити на меншу суму грошей, ніж заробляєш, може здатися нездійсненною місією. З іншого боку, це можливість заощаджувати та переглянути свої витрати.

Далі ми поділимося кількома порадами. З їхньою допомогою ти не лише переглянеш свій бюджет і витрати. У тебе також буде можливість грамотніше ставитися до грошей, що позитивно вплине на товщину твого гаманця.

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1. Встанови ліміти витрат

Ти можеш почати зі встановлення тижневого ліміту витрат, який допоможе тобі звузити бюджет, який ти маєш щотижня. Це може зробити планування простішим, ніж якщо ти почнеш з місяця. Ти навіть можеш розділити свої витрати по днях і уявити, скільки грошей у тебе було б щодня, якби ти заробляв половину своєї зарплати. Таким чином, інша половина буде заощадженнями.



Необхідно встановити собі ліміт витрат / Фото Drazen Zigic

2. Вивчи свої витрати

Багато разів ми дивимося на свої банківські виписки і відчуваємо якесь миттєве відторгнення, ніби хочемо заперечити реальність. Мало знайдеться людей, які місяць за місяцем перевіряють, на що вони витратили свої гроші, які часто, здається, просто зникають. Однак важливо, щоб ти щомісяця ретельно аналізував, на що саме йдуть твої основні витрати.

Наприклад, якщо ти витрачаєш гроші на харчування, купівлю одягу, походи в бар або інші види розваг, ти можеш не помітити, наскільки дорого вони тобі обійшлися в кінці місяця. Ми рекомендуємо тобі записувати свої витрати, щоб ти міг визначити, що можна скоротити, якщо ти хочеш заощадити, а також які з твоїх витрат є першочерговими (наприклад, їжа, господарські товари тощо).

Можливо, тобі доведеться готувати вдома більше разів на тиждень. Але ти побачиш, скільки можна заощадити за допомогою невеликих змін у звичках, щойно визначиш, на що ти витрачаєш найбільше грошей.



Тобі необхідно вивчити свої витрати / Фото wayhomestudio

3. Встанови фінансові цілі

Подумай, які фінансові цілі ти ставиш перед собою і скільки грошей тобі потрібно для їх досягнення. Маючи цю інформацію на увазі, ти також можеш розробити план заощаджень і витрат, який дозволить тобі здійснити свої мрії.

Наприклад, якщо ти хочеш купити машину, то запиши, скільки тобі потрібно відкладати щомісяця і протягом скількох років, щоб її придбати. Це також допоможе тобі жити на меншу суму, ніж ти заробляєш, якщо ти знатимеш, скільки тобі потрібно урізати зі своєї зарплати для досягнення мети.

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Ми усвідомлюємо, що фінансовий ландшафт нашого часу є досить складним для більшості людей. Однак існують способи організації, планування та формування звичок, які допоможуть тобі скласти правильний бюджет, щоб жити на меншу суму, ніж ти заробляєш. Щоб спробувати, візьми до уваги ці поради та організуй своє повсякденне життя.