Учимся экономить: как жить с меньшими деньгами, чем ты зарабатываешь

Прожить на меньшую сумму денег, чем зарабатываешь, может показаться невыполнимой миссией. С другой стороны, это возможность экономить и пересмотреть свои расходы.

Дальше мы поделимся несколькими советами. С их помощью ты не только просмотришь свой бюджет и расходы. У тебя также будет возможность грамотнее относиться к деньгам, что окажет положительное влияние на толщину твоего кошелька.

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1. Установи лимиты затрат

Ты можешь начать с установления недельного лимита затрат, который поможет тебе сузить бюджет, который у тебя есть еженедельно. Это может сделать планирование проще, чем если ты начнешь с месяца. Ты даже можешь разделить свои расходы по дням и вообразить, сколько денег у тебя было бы каждый день, если бы ты зарабатывал половину своей зарплаты. Таким образом, другая половина будет сбережениями.



Необходимо установить себе предел затрат / Фото Drazen Zigic

2. Изучи свои расходы

Много раз мы смотрим на свои банковские выписки и испытываем какое-то мгновенное отторжение, словно хотим отрицать реальность. Мало найдется людей, которые месяц за месяцем проверяют, на что они потратили свои деньги, часто, кажется, просто исчезают. Однако важно, чтобы ты ежемесячно тщательно анализировал, на что идут твои основные расходы.

К примеру, если ты тратишь деньги на питание, покупку одежды, походы в бар или другие виды развлечений, ты можешь не заметить, насколько дорого они тебе обошлись в конце месяца. Мы рекомендуем тебе записывать свои расходы, чтобы ты мог определить, что можно сократить, если ты хочешь сэкономить, а также какие из твоих расходов первоочередные (например, еда, хозяйственные товары и т.д.).

Может быть, тебе придется готовить дома больше раз в неделю. Но ты увидишь, сколько можно сэкономить с помощью небольших изменений в привычках, как только определишь, на что ты тратишь больше денег.



Тебе необходимо изучить свои расходы / Фото wayhomestudio

3. Учреждения финансовые цели

Подумай, какие финансовые цели ты ставишь перед собой и сколько тебе денег нужно для их достижения. Имея эту информацию в виду, ты тоже можешь разработать план сбережений и затрат, который позволит тебе осуществить свои мечты.

К примеру, если ты хочешь купить машину, то запиши, сколько тебе нужно откладывать ежемесячно и в течение скольких лет, чтобы ее приобрести. Это тоже поможет тебе жить на меньшую сумму, чем ты зарабатываешь, если ты будешь знать, сколько тебе нужно урезать из своей зарплаты для достижения цели.

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Мы осознаем, что финансовый ландшафт нашего времени достаточно сложен для большинства людей. Однако существуют способы организации, планирования и формирования привычек, которые помогут тебе составить правильный бюджет, чтобы жить на меньшую сумму, чем ты зарабатываешь. Чтобы попробовать, учти эти советы и организуй свою повседневную жизнь.