Як правильно закінчувати стосунки: 5 стратегій, які радять психологи

9 лютого 2024, 06:29
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Джерело:

GQ

Завершити стосунки ніколи не буває легко, але іноді це необхідно. Тому варто навчитися робити це правильно – щоб мати змогу рухатися далі й зробити процес найменш болючим.

Просто зникнути – не найкращий варіант. Але й залишатися у стосунках лише для того, щоб пощадити чиїсь почуття, за звичкою або щоб уникнути самотності – варіанти нічим не кращі.

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Рішення розірвати стосунки слід приймати виважено і робити це потрібно правильно, маючи під рукою кілька хороших стратегій. Добра новина в тому, що психологія має багато рекомендацій.

Як правильно завершити стосунки, згідно з психологією

  • Склади список того, що ти хочеш сказати. Psychology Today рекомендує підготуватися перед тим, як розлучитися з кимось: скласти список "за" і "проти", і викласти це в письмовій формі, щоб потім у розмови могти чітко висловитися і не розгубитися. Ти повинен бути чесним, чітким і конкретним, вибрати певні деталі, щоб пояснити, чому ти хочеш розлучитися, а також уникати того, що може лише завдати шкоди або спричинити сварку.
  • Не роби це "з голосу". Не треба кидати бомбу в найнесподіваніший момент, на людях або коли ви добре проводите час, оскільки це може призвести до того, що інша людина відреагує гнівно. Бажано сказати людині, що тобі потрібно поговорити з нею, щоб вона була готова до розмови, яка може бути складною.

Психологи мають кілька важливих порад для тебе, якщо маєш потребу розірвати стосунки / Фото pressfoto@freepik

  • Ніколи не роби цього за допомогою смс і ретельно обирай місце. Жодних смс, голосової пошти, листів тощо – все це показуватиме тебе боягузом. Ти уникнеш свого дискомфорту, завдаючи при цьому максимального болю іншій людині, пише Psychology Today. Як, коли й де ти це робиш – дуже важливо. Розрив повинен бути особистим. Єдина ситуація, в якій допустимо розлучатися через телефон – це коли ти у стосунках на відстані та не плануєш бачитися найближчим часом.
  • Слухай і приймай те, що говорить інша людина, практикуй емпатію. У тебе є щось, що ти хочеш сказати та прояснити, але й інша людина теж хоче тобі щось сказати. Тому не говори так, ніби це монолог. Choosing Therapy пише, що важливо слухати відкрито й уважно, а також докладати зусиль, щоб зрозуміти й показати, що ти знаєш, що це болючий процес і що твої дії та рішення впливають на іншу людину.
  • Створи план на майбутнє. У Choosing Therapy зазначають, що важливо мати план того, що ти збираєшся робити після розриву з кимось, визначити, кому ти збираєшся розповісти, як ти будеш піклуватися про себе в цей час, якою буде твоя мережа підтримки, чи потрібно тобі заблокувати або видалити цю людину зі своїх мереж, або навіть на чому ти хочеш зосередитися, щоб відпочити і не повертатися до того, що не є для тебе корисним.
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Автор: Олесь Друкач