Як завести друзів на роботі та залишитися при цьому професіоналом

Мати друзів на роботі важливіше, ніж здається. Більшість дорослих проводять багато часу в офісі, тож цілком логічно, що люди, з якими вони ділять цей простір, можуть стати друзями.

Психологія стверджує, що для того, щоб стати близьким другом, потрібно близько 200 годин. Проблема в тому, що з обов'язками, побутом і нескінченними робочими годинами іноді важко знайти час для роботи над стосунками. А наука стверджує, що нам потрібні певні типи стосунків, зокрема дружба, якщо ми хочемо досягти успіху в житті.

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Дружба також допомагає нам бути щасливими, відчувати, що ми важливі, що у нас є простір, де ми можемо бути почутими, випустити пару, розважитися і зняти стрес. А враховуючи, що у дорослому віці важко знайти друзів, ми повинні використовувати кожну можливість, щоб їх завести. Не маєш друзів? Робота – гарне місце, щоб їх знайти, і є кілька порад, які допоможуть зробити це трохи простіше.

1. Встанови межі

Відокремлюй професійне від особистого. Твої офісні друзі – це все ще твої колеги, ти повинен працювати з ними, бути частиною команди. Виконувати свою частину роботи й уникати гри в улюбленців у суто робочих проєктах чи завданнях.

Ось чому важливо встановлювати межі, наприклад, "правило" не обговорювати робочі справи, бути присутнім у повному складі або не перетворювати офіс на твій особистий простір для пліток один про одного. Для всього є час і місце, тому не переставай бути професіоналом лише тому, що ти ладнаєш з кимось іншим.

Це також допоможе тобі поводитися належним чином, коли ти маєш справу з чимось в офісі, не завдаючи шкоди дружбі.

2. Використовуй обідню перерву з користю

Можливо, у тебе немає часу поспілкуватися, поділитися чи розслабитися, поки ти намагаєшся зосередитися на своїх обов'язках. Але саме для цього й існує обідня перерва – час, коли ти можеш трохи розслабитися.

Експерти рекомендують приносити речі, якими можна поділитися, наважитися сісти з новими людьми або навіть запросити когось на обід за межами офісу. Щоб опинитися в більш нейтральному просторі, де тему роботи можна на мить "вимкнути" і зосередитися на інших. Наприклад, на фільмах, які тобі подобаються, або хобі, якими ти можеш поділитися з іншими.



Ходіть разом на обід, щоб зміцнювати зв'язок / Фото Drazen Zigic

3. Відкривайся і слухай

Щоб мати стосунки з людиною, дружбу чи щось інше, потрібно вміти слухати та спілкуватися. Спілкуйся, щоб інші могли дізнатися більше про тебе і про те, ким ти є, а слухай, щоб те ж саме відбувалося з іншого боку.

Людям подобається відчувати, що їхня думка має значення і що інші звертають на неї увагу, тому слухай уважно, не намагайся перебивати та чекай своєї черги, щоб зробити внесок у розмову.

4. Зберігай позитивний і доброзичливий настрій

Песимізм заразний, і він може змусити інших тікати від тебе або не хотіти бути поруч з тобою. Тому намагайся бути позитивно налаштованим, це значно привабливіше і робить тебе більш доступними для спілкування.

З іншого боку, пропозиція допомогти комусь може змусити їх почуватися ближче і розкутіше, коли ти поруч. Це показує, що на тебе можна покластися і тобі можна довіряти. А це важливо не тільки в роботі, але і в дружбі.

5. Намагайтеся бачитися поза офісом



Знаходьте можливість бачитися за межами офісу / Фото marymarkevich

Якщо ти хочеш ще більше зміцнити свої стосунки з друзями з роботи, можливо, тобі варто:

шукати способи бачитися з ними поза офісом,

або запланувати захід, в якому може взяти участь більше людей з офісу,

або влаштувати "побачення" з друзями десь, де немає ніякого зв'язку з роботою.

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Це пов'язано з тим, що дружба зміцнюється, коли ви проводите більше часу разом. І бажано, щоб це відбувалося не лише в робочому просторі, де стрес і завдання, які потрібно виконати, можуть стати перешкодою.