Три види національного сексу: найцікавіше про німців і шведів у ліжку

Більшість із нас уже марить подорожами. Але поки вільно та безперешкодно робити це не так уже й просто. Винятком може бути сексуальна мандрівка, яка не лише урізноманітнить твоє інтимне життя, а й подарує приємні відчуття. Дізнайся, чим відрізняється секс по-німецьки, по-шведськи й по-албанськи. Це дозволить отримати ще більше кайфу від улюбленого заняття мільйонів!

Усі ми знаємо про педантичність німців і стриманість шведів. Але чи замислювався ти над тим, як це впливає на них у ліжку? А що ж там в албанців? Спробуймо розібратися та дізнатися, чим відрізняється секс у цих країнах.

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Секс по-німецьки

Коли ми намагаємося поставити в один ряд Німеччину та секс, то виникає лише одна асоціація – порно. А ще БДСМ-практики. Тож не дивуйся, що німецький секс – це про рольові ігри, а також висікання. Мета полягає в тому, щоб навчити сабмісіва підкорятися. Для цього використовують усілякі дисциплінарні заходи: прив'язування, побиття тощо. Тож, якщо ти хочеш додати перчинки до свого інтимного життя, можеш запропонувати коханій секс по-німецьки. Нехай вона покарає тебе за усі розкидані по квартирі шкарпетки, а також не опущене сидіння унітаза.



Секс по-німецьки – про БДСМ-практики / Фото Unsplash

Секс по-шведськи

Під час шведського сексу партнери обожнюють взаємну мастурбацію, погладжування, петинг. Натомість про проникнення вони задумуються в останню чергу. Секс по-шведськи – ідеальний варіант прелюдії. Справжній скандинавський секс-мінімалізм. Тож з сексу по-шведськи ти сміливо можеш почати свою гарячу ніч. А потім перейти далі по еротичній карті світу.

Секс по-албанськи

Якщо ти думаєш, що італійці зі своїм сексом під пахву шокували, то ми маємо ще щось пікантніше. Албанці вирішили піти далі. Вони обожнюють проводити членом по внутрішній стороні коліна. Для цього партнерці потрібно зігнути ноги. Чим сильніше вона стикатиме ноги, тим гостріші відчуття будуть у тебе. До слова, якщо ти не знав, то у багатьох жінок у цій частині тіла є ерогенна зона. Тож можеш спробувати цей вид сексу, якщо твоя кохана – одна з них. Це принесе їй неабияке задоволення та цікаві відчуття.



Секс по-албанськи передбачає тертя об внутрішню сторону коліна / Фото Unsplash

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Ну що ж, готовий до експериментів під час сексу? Тоді можеш сміливо запропонувати своїй партнерці відправитися у сексуальну подорож країнами світу.