Як жінка може розпізнати чоловіка, який добре цілується

Спекотний красень не обов'язково є добрим коханцем, ба навіть цілуватися може й не вміти. А чи можуть жінки заздалегідь визначити такого чоловіка, який є, може і вміє?

Ну, так, щоб на 100% – мабуть, ні. Але є кілька секретиків, що можна назвати ознаками чоловіка, який добре цілується.

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Вправність із власним тілом

Чоловік, який красиво танцює – це майже 100% хороший коханець. Щонайменше, так вважають чимало експертів зі сімейної та поведінкової психології.

Почуття ритму, артистизм, упевненість у собі, пластичність рухів – все це вказує на чоловіка, який чудово цілується.

Як він пристрасно передає енергію танцю – так і поводиться у стосунках.

Тож якщо ти досі не вмієш танцювати – бодай спробуй навчитися. Гарантовано не пошкодуєш!



Не дарма відчуття від танцю порівнюють з відчуттями під час сексу / Фото unsplash

Приємний запах поту

Чимало біологів кажуть, що людину не варто відділяти від тваринного світу в цілій низці аспектів. Один із них – принципи вибору сексуального партнера.

Людина розумна, так, але частіше обирає партнера не розумом, а інтуїцією.

Враховуючи буквально деталі, які начебто нічого й не означають. Як-от запах – спітнілого тіла.

Запах чоловіка і його вміння цілуватися прямо пов'язані з індивідуальним гормональним фоном. Зокрема, високий рівень у чоловіка окситоцину, який відповідає за любов, у поєднанні з високим рівнем тестостерону, який також впливає на запах поту – це майже гарантія, що такий чоловік має потенціал бути прекрасним коханцем.



Людина розумна, так, але частіше обирає партнера не розумом, а інтуїцією / Фото unsplash

Якщо їсти, смакуючи

Процес споживання їжі та витривалість нерозривно пов'язані. А витривалість, безумовно, має значення у сексі.

Кажуть, досвідчені жінки можуть визначити успішність чоловіка в сексі тільки мить глянувши, як він їсть.

Якщо він їсть зі смаком – то зазвичай і добре цілується, і буде цікавий у ліжку.

А якщо потенційний коханець швидко заковтує шматки їжі, то і цілуватися він буде як порохотяг, і в сексі діятиме так, немов до кінця світу 10 хвилин. Врахуй це на наступному побаченні ;)

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