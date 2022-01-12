Як зібратися на ділову зустріч: розбір образу сучасного бізнесмена

Мода не стоїть на місці, а це означає, що ти можеш сміливо експериментувати. Розберімо на Men 24, як може виглядати сучасний бізнесмен.

Бізнес-гардероб кожного успішного чоловіка часто асоціюється у нас зі стриманими, консервативними та темними кольорами. Але, як запевняє бренд-менеджерка бренду чоловічих костюмів Andreas Moskin Христина Фроляк, потрібно нарешті почати руйнувати поширені міфи.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Вона переконана, що не варто боятися експериментів. Вони дозволять тобі мати стильний і свіжий вигляд під час формальних зустрічей і важливих перемовин.

Як може виглядати сучасний бізнесмен

Пора нарешті позбуватися думки про те, що діловий стиль – це лише про строгі костюми. Сучасні тенденції дозволяють робити образи практичнішими, а також розв'язують руки кожному чоловікові.

Наприклад, ти можеш сміливо поєднати базовий гольф у світлому кольорі та принтований подовжений піджак. Вони створять своєрідний стильний акцент у тандемі з класичними чорними штанами.



Спробуй поєднати базовий гольф з принтованим піджаком / Фото Andreas Moskin

Цікаво: віднедавна саме принтовані кежуал піджаки стали своєрідним must-have у гардеробі кожного чоловіка.

А от продумана багатоколірність дозволяє демонструвати свій образ у лаконічному бізнес-концепті.



Вишукане взуття й аксесуари доповнять твій бізнес-лук / Фото Andreas Moskin

Чітко та впевнено доповнюють бізнес-лук чорні вишукані челсі зі шкіри. Їх у 2022 році теж активно популяризують найбільш палкі шанувальники моди у світі. А от вишенькою на торті можуть стати руде шерстяне пальто та коричневі, або ж, підібрані у тон, рукавиці.



Шерстяне пальто завершить образ сучасного бізнесмена / Фото Andreas Moskin

На них економити не варто. А все тому, що хороший костюм – раціональна інвестиція у майбутнє. До слова, як і дороге взуття.

Це цікаво Будь на висоті: 5 чоловічих стрижок, які будуть трендовими у 2022 році

Як бачиш, образ сучасного ділового чоловіка суттєво відрізняється від того, до чого ми звикли. Спробуй і ти взяти на озброєння поради від експертки. Гарантуємо, ти будеш на висоті!