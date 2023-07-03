6 фантастично простих речей, які значно покращать твоє життя
Джерело:телеграм-канал "Почни щось"
Ми продовжуємо підшукувати для тебе поради, які допоможуть щоденно ставати кращою версією себе вчорашнього. Цього разу розповімо, що варто зробити, щоб спростити своє життя.
Порадами поділилася письменниця та фахівчиня з тайм-менеджменту Лора Вандеркам. Вона пояснила, як деякі дрібниці впливають на твоє життя. І як їх можна використати, щоб стати кращою версією себе вчорашнього.
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1. Заведи справжній будильник
Багато хлопців зараз використовують свої смартфони як будильники, але це може створювати кілька незручностей.
На початку, коли смартфон залишається у спальні, ти можеш легко застрягнути в інтернеті перед сном. Ну хто ж не хоче ще трошки покрутитись у світі онлайну?
Далі, багато телефонних будильників мають функцію відкладення, і дуже спокусливо натиснути її, щоб дати собі ще кілька хвилин сну. Але це веде до неприємностей. Ніщо не зламає твою волю так, як засинати знову і знову. Зрештою тобі все одно доведеться встати!
Постав собі у спальні фізичний будильник / Фото freepik
На кінець, коли ти нарешті підіймаєшся з ліжка і вимикаєш будильник, смартфон у твоїх руках, і легко втягнутись у перевірку електронної пошти та інших подібних речей. Хочеться ж вже відразу розпочати день з огляду соціальних мереж та повідомлень. Але насправді це можна зробити пізніше.
2. Чітко визнач час відбою
У тебе, чоловіче, ранковий режим запланований, а вечори – вільні? Знайома ситуація, коли на вечірньому горизонті немає обмежень, і ти можеш робити все що завгодно. Та от, регламентований час для сну ставить певні рамки на твій вечір, і це насправді допомагає тобі отримати достатній відпочинок.
Звісно, ти можеш лягти спати пізніше, адже ти доросла людина і можеш робити все, що завгодно. Але потім доведеться боротися з наслідками дефіциту сну, який виник через бажання глянути ще кілька серій "Чорного дзеркала" перед сном.
3. Веди журнал читання й тренувань
Коли я запитую людей, чому вони хотіли б віддавати більше часу, найпопулярніші відповіді — це фізичні вправи й читання. Адже виконується лише те, що вимірюється,
– каже експертка.
Тож для цих двох активностей вона рекомендує вести журнали. Вона сама занотовує результати свого бігу, а також веде щоденник прочитаних книг. За словами фахівчині, їй подобається, що "обидва списки стають довшими". Та й сам журнал читання змушує її замислитися над тим, яку книжку взяти наступною.
4. Складай список справ на завтра
Зазвичай чоловіки бувають більш уважними й мотивованими вранці. Так от, якщо ти розумієш, які завдання на сьогодні є найважливішими, то зможеш спрямувати свою енергію саме на їхнє виконання, а не гаяти час на незначні речі.
Склади собі список справ, які треба виконати завтра / Фото wayhomestudio
Створення списку справ на завтра — це чудовий спосіб завершити робочий день. Навіть якщо деякі завдання залишаться незробленими, ти все одно будеш знати, коли ти зможеш їх виконати. Це допоможе тобі розслабитися вночі і заснути з впевненістю, що завтра ти будеш контролювати ситуацію.
5. Використовуй календар для нагадувань
Є багато речей у житті, про які потрібно пам'ятати в несподівані моменти. Наприклад, ти помітив чудові тюльпани у сусіда у квітні, але, на жаль, вони потребують посадки ще восени. В жовтні це може бути далеко не очевидним. Тому, коли думаєш про це у квітні, краще записати нагадування у календар на жовтень.
День народження моєї дочки в жовтні, і нещодавно вона попросила дещо в подарунок. Я гадки не маю, чи буде їй подобатися ця іграшка потім, але зробила замітку в календарі за 10 днів до її дня народження. Напередодні свята я задумаюся про подарунок і вже матиму цю ідею, про яку я б ніколи сама не згадала,
– додала вона.
6. Кожен день налагоджуй один контакт
Щоденно підтримуйте зв'язок з однією людиною. Наприклад, відправ листа електронною поштою тій людині, з якою ти бажаєш відновити спілкування (колишньому колезі, старому другу) або встановити новий контакт (наприклад, з тим, хто написав цікаву статтю або з ким ти щойно познайомився).
Намагайся щодня налагоджувати бодай один контакт / Фото freepik
Один контакт на день – це цілком реально. Ти витратиш на це менш як 10 хвилин, а з часом ти зможеш створити потужну мережу знайомств і зв'язків, яка буде тобі корисною і значущою.
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Скористайся цими порадами. Деякі з них однозначно зроблять твоє життя кращим і продуктивнішим. Особливо перша!