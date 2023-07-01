Щоб досягти успіху, також потрібно робити дві, здавалося б, протилежні речі – наполегливо працювати та робити перерви від роботи. А поруч із цим розробити звички, які допоможуть долати шлях, поки ти не опинишся саме там, де хочеш бути.

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Звісно, слово "успіх" не означає одне і те ж для всіх. Але це не означає, що немає певних моментів, які можуть змінити ситуацію в цілому – незалежно від того, яку кар'єру ти обрав.

Кар'єрний успіх і корисні звички

Пунктуальність – важлива у всьому. Справляє гарне враження, показує, що ти професійний, відповідальний та цінуєш час інших людей. А ще вона знижує рівень стресу, оскільки тобі не потрібно поспішати та можна спокійно розпочати свій день.

Справляє гарне враження, показує, що ти професійний, відповідальний та цінуєш час інших людей. А ще вона знижує рівень стресу, оскільки тобі не потрібно поспішати та можна спокійно розпочати свій день. Нотатки. Ну, подобається тобі це чи ні, але людська пам'ять не є безпомилковою. Тому корисно завжди мати при собі ручку й папір, щоб записувати ідеї, які з'являються протягом дня, щоб не забувати про важливі справи, або навіть щоб викреслювати виконане. Можна використовувати й телефон, але написання від руки допомагає інформації краще закріплюватися у мозку.

Ну, подобається тобі це чи ні, але людська пам'ять не є безпомилковою. Тому корисно завжди мати при собі ручку й папір, щоб записувати ідеї, які з'являються протягом дня, щоб не забувати про важливі справи, або навіть щоб викреслювати виконане. Можна використовувати й телефон, але написання від руки допомагає інформації краще закріплюватися у мозку. Думай, перш ніж діяти. Є таке "правило незручного мовчання". Це коли ти робиш паузу, навіть посеред розмови, щоб трохи подумати, перш ніж відповісти. Це дозволяє бути більш цілеспрямованим у відповідях або діях, переконатися, що те, що ти збираєшся сказати, є правильним або дійсно тим, чого ти хочеш.



Можна виробити в собі звички, які відчутно допоможуть у досягненні успіху на роботі / Фото garetsvisual@freepik