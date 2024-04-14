Як зробити так, щоб пиво довше залишалося холодним під час перегляду важливого матчу

Ми продовжуємо ділитися з тобою корисними та цікавими лайфхаками. Цього разу гайда робити так, щоб пиво довше залишалося холодним під час перегляду футбольного матчу.

Ясна річ, що надзвичайно складно собі уявити перегляд матчу без пляшки улюбленого хмільного напою. Але мало кому подобається, коли з неї стікає вода через те, що у відерці лід розтанув. Men 24 знає, як цього уникнути!

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Як зробити, щоб лід не танув у відерці

Тобі знадобиться:

Відерце для льоду;

Кухонна сіль;

Вода;

Форми для льоду;

І, ясна річ, пиво, яке ми турботливо зануримо у відерце.

Отже, якщо тобі набридло, що з пляшки з пивом немилосердно стікає вода, коли ти виймаєш її з відерка з льодом, то цей лайфхак вбереже твої нервові клітини. Слухай і запам'ятовуй. Звернімо увагу, що ми перевірили один з лайфхаків з мережі та зруйнували його вщент. Він настільки недієвий, що повторювати його не варто!

Натомість ми пропонуємо тобі, щоб лід довше зберігав свою температуру та не танув, додати солі до води перед його створенням.

Це дозволить кубикам повільніше танути та тримати напої холодними довше. Таким чином ми зможемо досягнути того, щоб лід не танув і вода не накопичувалася у відерці. Правда, слід розуміти, що це не якийсь шалений трюк, який дозволить мати ледь не вічний лід.

Що ж радили у лайфхаку з мережі?

У ньому пропонували кубики льоду посипати сіллю. Мовляв, це дозволить льоду стабілізуватися та не перетворюватися на воду. Але, мабуть, у авторів цього лайфхаку були такі собі знання у школі.



Зліва кубик, присипаний сіллю, справа – ні / Фото редакції Men 24

Науковці, пише Adventure Ready, закликають використовувати сіль для того, щоб розтопити лід, який утворився. Для цього пропонують посипати її поверх льоду та спостерігати за тим, як він перетворюється на воду. Ми так і зробили та переконалися у правоті науковців. Як стверджують вони, сіль руйнує кристали льоду та змушує їх швидше танути.

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Якщо любиш пити вино – тоді тобі однозначно варто ознайомитися з цим лайфхаком. З його допомогою можна відкоркувати пляшку улюбленого напою, якщо під рукою не знайшлося штопора. Гарантуємо, то видовищне заняття.