Как сделать так, чтобы пиво дольше оставалось холодным во время просмотра важного матча

Мы продолжаем делиться с тобой полезными и интересными лайфхаками. На этот раз айда делать так, чтобы пиво дольше оставалось холодным во время просмотра футбольного матча.

Понятное дело, что чрезвычайно сложно себе представить просмотр матча без бутылки любимого хмельного напитка. Но мало кому нравится, когда из нее стекает вода из-за того, что в ведерке лед растаял. Men 24 знает, как этого избежать!

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Как сделать, чтобы лед не таял в ведерке

Тебе понадобится:

Ведерко для льда;

Кухонная соль;

Вода;

Формочки для льда;

И, понятное дело, пиво, которое мы заботливо погрузим в ведерко.

Итак, если тебе надоело, что из бутылки с пивом немилосердно стекает вода, когда ты вынимаешь его из ведерка со льдом, то этот лайфхак убережет твои нервные клетки. Слушай и запоминай. Обратим внимание, что мы проверили один из лайфхаков из сети и разрушили его до основания. Он настолько недейственный, что повторять его не стоит!

Вместо этого мы предлагаем тебе, чтобы лед дольше сохранял свою температуру и не таял, добавить соли в воду перед его созданием.

Это позволит кубикам медленнее таять и держать напитки холодными дольше. Таким образом мы сможем достичь того, чтобы лед не таял и вода не скапливалась в ведерке. Правда, следует понимать, что это не какой-то безумный трюк, который позволит иметь чуть ли не вечный лед.

Что же советовали в лайфхаке из сети?

В нем предлагали кубики льда посыпать солью. Мол, это позволит льду стабилизироваться и не превращаться в воду. Но, видимо, у авторов этого лайфхака были такие себе знания в школе.



Слева кубик, присыпан солью, справа – нет / Фото редакции Men 24

Ученые, пишет Adventure Ready, призывают использовать соль для того, чтобы растопить лед, который образовался. Для этого предлагают посыпать ее поверх льда и наблюдать за тем, как он превращается в воду. Мы так и сделали и убедились в правоте ученых. Как утверждают они, соль разрушает кристаллы льда и заставляет их быстрее таять.

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Если любишь пить вино – тогда тебе однозначно стоит ознакомиться с этим лайфхаком. С его помощью можно откупорить бутылку любимого напитка, если под рукой не нашлось штопора. Гарантируем, то зрелищное занятие.