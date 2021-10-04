Як зробити стосунки міцними та щасливими: 4 секрети для кожної пари

Звичайно ж, хотілося б, щоб стосунки тривали якомога довше. Особливо, якщо тобі вдалося знайти ту єдину, з якою хотілося б зустріти старість. Але що потрібно зробити, щоб ваша пара проіснувала якомога довше? На щастя, у нас є на це відповідь.

Доктор Гері Левандовскі, автор книги "Сильніше, ніж ви думаєте: 10 сліпих плям, які підривають ваші стосунки... і як побачити їх у минулому", поділився кількома секретами. На його думку, вони допоможуть тобі не зіпсувати навіть найідеальніші стосунки. Тож візьми на озброєння ці поради. Вони точно не будуть зайвими.

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1. Жертвуй, але не всім

Ми часто чуємо про важливість жертви у стосунках. Нам кажуть, що потрібно поставити потреби партнера вище власних, щоб усе працювало. І хоч у цій ідеї є частка правди, важливо пам'ятати: надто великі жертви можуть зруйнувати стосунки.

Коли жертва одностороння (один партнер завжди йде на компроміс, а інший – ні) або...

(один партнер завжди йде на компроміс, а інший – ні) або... коли принесені жертви занадто великі (до такої міри, що ти відмовляєшся від речей, які є надзвичайно важливими для тебе або нехтуєш власними потребами).

Такі жертви можуть негативно вплинути на ваші стосунки. І про це потрібно пам'ятати. Тож найкраще, що працює у всіх без винятку парах, – взаємна віддача. І ніяк інакше.



У здорових і міцних стосунках має бути взаємна віддача / Фото Unsplash

2. Не намагайся виправити її

Нам часто здається, що ми краще знаємо, що потрібно нашим партнерам. Мовляв, потрібно лише внести кілька коректив у їхнє життя, і вони відразу ж стануть успішними та ще щасливішими. Ось чому люди нерідко кажуть своїм партнерам щось на кшталт: "Якщо ти мене любиш, то ти змінишся". Так, у цьому прекрасному тоні з ноткою шантажу.

Пам'ятай про те, що спроба змусити когось змінитися часто дає ефект, протилежний очікуваному. Крім того, люди часто використовують тактику для зміни партнера, яка не є ефективною. Наприклад, певні покарання або обмеження.

3. Не втрачай себе у стосунках

Ідея "двоє стають одним цілим" звучить дуже романтично. Але насправді це не так уже й круто. Так, близькість з партнером – добра річ, але хорошого може бути надто багато. Важливо не втратити свою індивідуальність, мати час і простір для себе, займатися хобі, які подобаються лише тобі, мати своїх друзів. Якщо коротко, то у тебе має бути певна автономія. Інакше стосунки будуть приречені на рутину.



У тебе має бути можливість приділяти достатньо часу собі / Фото Unsplash

Втрата себе у стосунках насправді є поширеною причиною того, що багато людей в абсолютно щасливих стосунках зраджують. Це не тому, що самі стосунки погані, а, скоріше, це прагнення до самопізнання.

4. Не уникай будь-яких конфліктів

Цікаво: деякіЦе натяк на те, що бодай іноді вам потрібно проводити час окремо.

Багато хто вважає, що чим менше сваряться партнери, тим краще. Однак невеликі суперечки насправді можуть позитивно вплинути на ваші стосунки. Люди, які вважають, що конфлікт – завжди поганий знак, насправді менш щасливі у своїх стосунках. Щонайменше тому, що, уникаючи цього конфлікту, вони ніколи не можуть впоратися зі своїми проблемами. Тож вони починають накопичуватися, нагадуючи снігову кулю, яка росте з кожним неприємним досвідом.



Краще іноді сваритися, ніж накопичувати постійно образу / Фото Unsplash

Краще усувати дрібниці тоді, коли вони починають з'являтися у вашому житті. Повір, незначні розбіжності не нароблять лиха. А от постійне замовчування проблеми може буквально переповнити чашу терпіння.

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Ці, здавалося б, елементарні секрети позитивно вплинуть на ваші стосунки. Не жертвуй усім, не намагайся виправити її, не намагайся проводити з нею 24/7, а також не уникай конфліктів. І буде вам обом щастя!