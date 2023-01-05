Як порозумітися без слів: що варто знати про мову тіла, щоб бути на одній хвилі

Іноді за нас значно більше говорить мова тіла. Тож ми б рекомендували звертати на неї увагу. Особливо, коли мовиться про спілкування з малознайомими людьми.

Ми звернемо увагу на кілька популярних жестів. Варто вміти їх трактувати, щоб розуміти, як поводитися з людиною навпроти. Ба більше, це допоможе вам стати союзниками та бути на одній хвилі.

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1. Зморшки у куточках очей

Коли під час усмішки біля куточків очей збираються зморшки, то це щира усмішка. Це демонструє, що людина зацікавлена у спілкуванні з тобою. Що їй подобається бути поруч. Отже, з тобою комфортно та безпечно. Звернеш увагу наступного разу, коли кликатимеш якусь панянку на побачення.



Зверни увагу, чи збираються зморшки біля кутиків її очей / Фото freepik

2. Схрещені руки та ноги

Це свідчить про те, що людина виступає проти твоєї ідеї або присутності. Схрещені руки – знак того, що людина відмовляється відкриватися перед тобою. Ставить умовний блок. Ймовірно, їй не надто комфортно поруч з тобою. Або ж ти порушив питання, яке могло стати тригерним.

3. Копіювання мови тіла

Коли хтось копіює твою мову тіла, тобто імітує твої дії, то це гарний знак. Це означає, що людину щиро цікавить те, що ти маєш сказати. Вона може рівнятися на тебе. Як правило, коли хтось це робить, він дивиться на тебе, наче на свого кумира.

4. Підняті брови

Це свідчить про те, що людина поруч відчуває дискомфорт. Вона може відчувати занепокоєння або розчарування. Іноді це може навіть означати, що людина невпевнена у собі. Якщо хтось робить комплімент їхньому стилю, і якщо людина підіймає брови, це означає, що вона не вірить. Такі люди шукають підступ у всьому, що їм кажуть.



Мова тіла дозволяє краще зрозуміти співрозмовника / Фото cookie_studio

5. Погойдування руками або ногами

Погойдування свідчить про те, що людина нудьгує або ж хвилюється. Постійне постукування або погойдування, ймовірно, означає, що людині в моменті не надто комфортно. Якщо руки та ноги спокійно лежать на колінах або поруч, це означає, що людина розслаблена та відчуває затишок.

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Рекомендуємо під час спілкування з людьми звертати більше уваги на мову тіла. Вона часто дозволяє краще відчути, наскільки щира та відверта з тобою людина. Крім того, у тебе більше шансів виправити ситуацію, якщо ваше спілкування зайшло не в те русло, але співрозмовник не наважується про це сказати.