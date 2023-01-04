Звичка запізнюватися дійсно може дорого тобі обійтися. До прикладу, у мирний час ти міг спізнитися на літак. У цьому випадку якихось 5 хвилин могли не лише наламати тобі відпустку. Вони ще й неабияк вдарили по кишені. Що ж робити у такому випадку?

Читай також Міцний, як український народ: як приготувати коктейль, присвячений Зеленському

Як навчитися не спізнюватися

У цьому випадку слід взяти на озброєння кілька порад, які ми опишемо внизу. Можливо, вони не допоможуть тобі стати Містером пунктуальність. Але однозначно посприяють тому, щоб ти мінімізував ризики.

1. Прорахуй час і додав трохи зверху

Так-так-так, очевидна банальність, про яку всі знають. Гаразд, якщо так дійсно є, то чому люди все ще запізнюються? А тому, що вони зазвичай переоцінюють себе та можливості.

Скористайся хитрістю. Візьми Google Maps та вбий маршрут. Ти побачиш, за скільки часу дистанцію можна подолати, наприклад, пішки або на транспорті. Це буде та цифра, від якої ти можеш відштовхуватися.



Прорахуй час на добирання, щоб потім не червоніти / Фото cookie_studio

Але тут уже потрібно буде самостійно внести корективи. Додай трохи часу згори на непередбачувані обставини. Це дозволить не запізнитися. Якщо ж ти приїдеш заздалегідь, то ніщо ж не заважає тобі випити кави абощо.

Важливо! Якщо ти спізнюєшся через непередбачувані обставини, не соромся зателефонувати та попередити. Але не у випадку, коли ти вже запізнився на 10 хвилин і лише після цього вирішив попередити. Поважай людей і їхній час.

2. Використовуй календар і будильники

Перш за все, календар. Туди потрібно вносити всі свої зустрічі, плани. Це дозволить не забути про їхнє існування. Паралельно слід ставити нагадування або будильники. Бажано два: за кілька годин до самої зустрічі, щоб нагадати собі про неї. І перед самою зустріччю, щоб встигнути дістатися до місця.

3. Носи годинник

Ага, ще одна дуже банальна порада, яку ти міг сам собі дати. Звичайно ж. Але реальність така: тобі потрібно слідкувати за часом. Бажано також мати й біля робочого місця годинник. Нехай він буде у полі твого зору, щоб ти міг бачити, яка ситуація з часом.

Якщо на твоєму смартфоні або смартгодиннику передбачена функція завжди активного екрана, то увімкни її. У такому випадку ти бачитимеш час без необхідності проводити якісь маніпуляції з гаджетом.

4. Не перевантажуй себе планами

Слід також не нагромаджувати плани на один день. Пам'ятай про форс-мажорні ситуації. Тож не варто розписувати свій графік буквально погодинно. Між зустрічами точно повинні бути вікна. Вони потрібно бодай тому, що зустріч може затягнутися абощо.



Не забувай, що ти можеш затриматися на роботі / Фото tirachardz

Якщо ж ти нагромаджуватимеш кількість зустрічей за день, то дуже висока ймовірність запізнитися. Навіщо воно тобі?

Варте уваги Склянка стане наполовину повною: у Гарварді назвали 4 ключі до того, щоб бути оптимістом

Пам'ятай, що пунктуальність – демонстрація поваги до людини, з якою ти зустрічаєшся. Тож цінуй і шануй свій і чужий час. А наші поради, озвучені вище, допоможуть тобі це зробити.