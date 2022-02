Як зрозуміти, що ваші стосунки надовго: науковці назвали 3 ознаки

Кожен з нас хотів би мати щасливі та тривалі стосунки. Науковці ж назвали кілька ознак, які можуть свідчити про те, що ваша пара буде разом надовго.

Науковці назвали 3 ознаки того, що ваші стосунки будуть надовго. Результатами досліджень вони поділилися у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Гайда перевіряти, чи у твоєї пари є ці ознаки!

Щоб дійти до таких висновків, учені проаналізували понад 11 тисяч пар, їхні стосунки, уподобання, задоволеність, почуття тощо. Метааналіз дозволив виділити 3 найважливіші моменти у стосунках.

Три ознаки, що ваші стосунки надовго

Якщо у пари є ці три ознаки, вона з більшою ймовірністю була разом протягом тривалого часу. Мовиться про

здатність вирішувати конфлікти, сексуальне задоволення та взаємне визнання.

Водночас дослідження показало, що обидві сторони повинні були відчувати, що інша людина чутлива до стосунків і прихильна до них. Але особисті смаки тут ні до чого.

Річ у тім, що попри те, що наявність певних спільних рис дуже потрібна для того, щоб стосунки були щасливими довше, реальність така:

основа щастя полягає в тому, щоб щиро цінувати тих, хто перебуває перед нами.

Пари сваряться, навіть якщо вони щасливі. З роками будуть речі, про які ви можете сперечатися. Але люди у тривалих стосунках знають, що обговорювати проблеми можна конструктивно. А все тому, що у таких парах уміють домовлятися.



Щасливі пари вміють домовлятися про будь-що / Фото Jonathan Borba

Так само має бути і сексуальне задоволення. Як не дивно, незадоволеність – одна з найпоширеніших проблем у парі. І якщо ви не обговорюєте її, то це може стати причиною руйнування стосунків. Ось чому важливо говорити про бажання та інтереси кожного. Ба більше, варто пам'ятати про те, що ніхто не вміє читати думки. Тож слід озвучувати те, що та як ви хочете.

Пара, яка має ці три ознаки, може мати щасливі та тривалі стосунки. Якщо ж у вас їх нема, то ніколи не пізно працювати над цим. Пам'ятай, що ваше щастя у ваших же руках.