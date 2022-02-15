На жаль, іноді буває так, що твоя мама та кохана не надто добре ладнають. Але це не означає, що ти повинен нехтувати стосунками на догоду рідній людині. Спробуй краще примирити їх та зробити усе можливе для того, щоб вони були ближчими.

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Розповідаємо, як навчитися балансувати між мамою та коханою. Візьми на озброєння ці поради, щоб зберігати хороші стосунки з обома.

1. Зрозумій кожну з них

Ти повинен спочатку розуміти, що кожна цінує тебе понад усе. Матір народила тебе, виховала. Тож їй дуже важко змиритися з тим явищем, що у твоєму житті тепер інша. Що ж стосується коханої, то вона довірила своє життя тобі. Тому варто розуміти, чому вона завжди хотітиме бути на першому місці.

Хай там як, кожна з них любить тебе та хоче, щоб ти був щасливим.



Пам'ятай про те, що кожна з них любить тебе сильно / Фото Emma Dau

2. Тому почни з кухні

Для багатьох це звучить смішно, але істина така: все починається з кухні. Якщо так історично склалося, що ви живете під одним дахом, то потрібно поділити сфери впливу. Посади своїх улюблених жінок за стіл і склади схему, яка дозволить їм не воювати за кухонний простір. Якщо ти бачив серіал "Коли ми вдома", то знаєш, що кожна намагатиметься потішити тебе чимось смачненьким. Ба більше, між ними може розгорітися справжні боротьба.

Спробуй розписати готування страв по днях. Це дозволить кожній проявляти свої кулінарні таланти, а також залишати достатньо часу для себе.

3. Сприяй спілкуванню

Найбільшою перешкодою у всіх стосунках є непорозуміння. Замість того, щоб щодня накопичувати ненависть один до одного, змушуй їх частіше говорити. Можливо, твоя мама хоче чогось одного, а твоя кохана припускала, що це щось інше.

Обговорення своїх потреб і вподобань дозволить знижувати градус напруги між жінками, яких ти любиш.

4. Контролюй власний гнів

Не дозволяй собі кидатися ані на матір, ані на кохану на очах іншої. Це означає, що не потрібно вичитувати маму перед дружиною і навпаки. Краще знайди можливість віч-на-віч обговорити те, що тебе не влаштовує. Це позитивно вплине на стосунки, а також не підриватиме авторитет жінок, яких ти дуже любиш.

Пам'ятай про те, що конфлікти ніколи не приносять користі. Лише спокійне та врівноважене обговорення дозволить досягнути бажаних результатів.



Якщо тебе щось не влаштовує – поговори віч-на-віч / Фото Candice Picard

5. Приділяй час обом жінкам

Іноді приховане розчарування через неможливість проводити час із сином чи чоловіком наростає та проявляється по-різному. Тож постарайся проводити час з жінками, яких ти любиш. Призначай побачення з ними обома у різні дні. Якісне проведення часу позитивно впливає на ваші стосунки.

Якщо ти робиш подарунок одній, то це треба зробити й іншій. Нехай кожна з твоїх улюблених жінок почувається однаково важливою для тебе.

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Потурбуйся про те, щоб і твоя мама, і твоя дружина були щасливими поруч з тобою. Твоя задача приділяти їм достатньо уваги, унеможливлювати появу конфліктних ситуацій, а також робити усе можливе для того, щоб вони перетворилися з суперниць на союзниць!