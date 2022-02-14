Яка країна брала участь у всіх зимових Олімпіадах та інші цікаві факти про ці змагання

Одна з головних тем для розмов зараз у світі спорту (і не тільки) – Олімпійські ігри у Пекіні. З цієї нагоди ми вирішили розповісти трохи більше про цей вид змагань.

Але не настільки більше, щоб ставало нудно. Тож пропонуємо до уваги кілька фактів про зимові Олімпійські ігри, знання яких сприятиме зростанню твого реноме любителя спорту.

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Абсолютно випадкові, але вкрай цікаві факти про зимові Олімпіади

Трохи статистики

На перших зимових Олімпійських іграх у Шамоні в 1924 році брали участь 258 спортсменів з 16 країн. У Пхьончхані 2018 року було 2925 спортсменів з 92 країн.

році брали участь 258 спортсменів з 16 країн. У Пхьончхані року було 2925 спортсменів з 92 країн. Єдина країна, яка вигравала золоту медаль на всіх зимових Олімпійських іграх – це Сполучені Штати Америки.

країна, яка вигравала золоту медаль на всіх зимових Олімпійських іграх – це Сполучені Штати Америки. В усіх зимових Олімпіадах брали участь 12 країн – Австрія, Канада, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Італія, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія та США.

Трохи несподіваного

Зимові Олімпійські ігри ніколи не проводили у країнах, розташованих на південь від екватора.

від екватора. Хокейні шайби на Олімпіади роблять з вулканізованої гуми й заморожують перед кожною грою, щоб зменшити тертя.

на Олімпіади роблять з вулканізованої гуми й заморожують перед кожною грою, щоб зменшити тертя. Камінь для гри у керлінг роблять тільки з рідкісного щільного граніту, який добувають у Шотландії.



До 1992 року літні та зимові Ігри проводили в один і той самий рік / Фото unsplash

Трохи пояснень