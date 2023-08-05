У чому різниця між наукою та псевдонаукою

Стародавні прибульці, астрологія, конспірологія, теорія пласкої Землі, НЛО – все це приклади псевдонауки. Себто системи вірувань, яка маскується під справжню науку, але насправді є далекою від неї. Цікаво, як працюють псевдонауки та чому ж вони такі популярні?

Мабуть, найкорисніше визначення псевдонауки випливає безпосередньо зі слова: "псевдо" походить від грецького "фальшивий", тому псевдонаука – це буквально "фальшива наука". Але є практики (як-от привидознавство чи астрологія), які містять дещо, що робить їх схожими на науку.

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Що робить практику схожою на науку?

Людському загалу здається, що наука визначається складними розрахунками, незрозумілим жаргоном і запаморочливим набором приладів та пристроїв.

Псевдонаука використовує той самий набір поверхневих ознак – власний густий жаргон, неймовірну кількість математики й навіть дивні та таємничі прилади.



Наука має набагато глибший набір ознак, ніж псевдонаука / Фото freepik

Наука

Але! Математика, жаргон і прилади – це лише "шкіра" науки, поверхневі ознаки. Інструменти, за допомогою яких науковці виконують свою роботу. Саму ж роботу вони не визначають і під поверхнею наука має набагато глибший набір практик і традицій, які відокремлюють науку від псевдонауки.

На розбір цього знадобилася б ціла книга, тож тут вкажемо тільки кілька ключових особливостей.

По-перше, наука строга , що означає, що вчені серйозно ставляться до своїх ідей і прагнуть дослідити всі логічні наслідки будь-якої гіпотези.

, що означає, що вчені серйозно ставляться до своїх ідей і прагнуть дослідити всі логічні наслідки будь-якої гіпотези. По-друге, наука скромна , адже будь-яка теорія, навіть та, що існувала століттями, може бути спростована в будь-який момент.

, адже будь-яка теорія, навіть та, що існувала століттями, може бути спростована в будь-який момент. По-третє, наука скептична , тож дозволяє фактам диктувати переконання, а не навпаки.

, тож дозволяє фактам диктувати переконання, а не навпаки. По-четверте, наука відкрита . Методи й техніки є доступними для загалу. Кожне твердження, яке робить науковець, пов'язане з ширшими знаннями всієї спільноти.

. Методи й техніки є доступними для загалу. Кожне твердження, яке робить науковець, пов'язане з ширшими знаннями всієї спільноти. І по-п'яте, наука дозволяє собі розвиватися, коли нові дані та ідеї витісняють попередні переконання.



Щоб відрізнити науку від псевдонауки, слід звернути увагу на 5 характеристик / Фото rawpixel@freepik

Псевдонаука

Як провести чітку межу між псевдонаукою та наукою? Дуже просто: псевдонаукові практики зберігають поверхневі ознаки, відкидаючи строгість, відкритість, скептицизм і зв'язок.

Наприклад, прихильники існування давніх інопланетян не вивчають докази, що суперечать їхнім переконанням, та ігнорують їх. А от дослідники SETI заохочують скептицизм, обережність і ретельний аналіз усіх даних, навіть суперечливих, перш ніж робити якісь висновки.

їх. А от дослідники SETI заохочують скептицизм, обережність і ретельний аналіз усіх даних, навіть суперечливих, перш ніж робити якісь висновки. Також якщо ти зустрічаєш систему переконань, яка на перший погляд здається науковою, але суперечить основному духу науки, то, ймовірно, це псевдонаука. Наприклад, якщо система заявляє про доступ до таємних чи недоступних для загалу знань.

чи недоступних для загалу знань. Якщо система статична і незмінна, а докази використовують тільки для підкріплення початкової віри й ні для чого іншого, то вона не розвивається. Якщо вона конспірологічна, стверджуючи, що "істеблішмент" намагається її придушити, то значить не пов'язана з ширшим співтовариством знань.

Що ж, щойно ти матимеш достатньо практики, розпізнати псевдонауку зможеш дуже просто. Зовні вона як наука, але не має рис, які відрізняють науку як потужний, життєво важливий спосіб вивчення Всесвіту.