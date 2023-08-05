Пожалуй, самое полезное определение псевдонауки следует непосредственно из слова: псевдо происходит от греческого фальшивый, поэтому псевдонаука – это буквально "фальшивая наука". Но есть практики (например призраковедение или астрология), которые содержат кое-что, что делает их похожими на науку.

Также интересно Истории, которые следует услышать: на выходных во Львове прошел благотворительный фестиваль Faine Misto 2023

Что делает практику похожей на науку?

  • Человеческому обществу кажется, что наука определяется сложными расчетами, непонятным жаргоном и головокружительным набором приборов и устройств.
  • Псевдонаука использует такой же набор поверхностных признаков – собственный густой жаргон, невероятное количество математики и даже странные и таинственные приборы.


Наука имеет гораздо более глубокий набор признаков, чем псевдонаука / Фото freepik

Наука

Но! Математика, жаргон и приборы – это только "кожа" науки, поверхностные признаки. Инструменты, с помощью которых учёные выполняют свою работу. Саму же работу они не определяют и под поверхностью наука имеет гораздо более глубокий набор практик и традиций, отделяющих науку от псевдонауки.

На разбор этого понадобилась бы целая книга, так что здесь укажем только несколько ключевых особенностей.

  • Во-первых, наука строга, что означает, что ученые серьезно относятся к своим идеям и стремятся изучить все логические последствия любой гипотезы.
  • Во-вторых, наука скромна, ведь любая теория, даже существовавшая веками, может быть опровергнута в любой момент.
  • В-третьих, наука скептична, и позволяет фактам диктовать убеждения, а не наоборот.
  • В-четвертых, наука открыта. Методы и техники доступны для общественности. Каждое утверждение, которое делает ученый, связано с более широкими знаниями всего сообщества.
  • И в-пятых, наука позволяет себе развиваться, когда новые данные и идеи вытесняют предыдущие убеждения.


Чтобы отличить науку от псевдонауки, следует обратить внимание на 5 характеристик / Фото rawpixel @freepik

Псевдонаука

Как провести четкую границу между псевдонаукой и наукой? Очень просто: псевдонаучные практики сохраняют поверхностные признаки, отбрасывая строгость, открытость, скептицизм и связи.

  • К примеру, сторонники существования древних инопланетян не изучают доказательства, противоречащие их убеждениям, и игнорируют их. А вот исследователи SETI поощряют скептицизм, осторожность и тщательный анализ всех данных, даже противоречивых, прежде чем делать выводы.
  • Если ты встречаешь систему убеждений, которая на первый взгляд кажется научной, но противоречит основному духу науки, то, вероятно, это псевдонаука. Например, если система заявляет о доступе к тайным или недоступным для массы знаниям.
  • Если система статическая и постоянная, а подтверждения употребляют лишь для подкрепления начальной веры и ни для чего другого, то она не развивается. Если она конспирологическая, утверждая, что "истеблишмент" пытается ее подавить, то значит не связана с более широким сообществом знаний.