Пожалуй, самое полезное определение псевдонауки следует непосредственно из слова: псевдо происходит от греческого фальшивый, поэтому псевдонаука – это буквально "фальшивая наука". Но есть практики (например призраковедение или астрология), которые содержат кое-что, что делает их похожими на науку.
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Что делает практику похожей на науку?
- Человеческому обществу кажется, что наука определяется сложными расчетами, непонятным жаргоном и головокружительным набором приборов и устройств.
- Псевдонаука использует такой же набор поверхностных признаков – собственный густой жаргон, невероятное количество математики и даже странные и таинственные приборы.
Наука имеет гораздо более глубокий набор признаков, чем псевдонаука / Фото freepik
Наука
Но! Математика, жаргон и приборы – это только "кожа" науки, поверхностные признаки. Инструменты, с помощью которых учёные выполняют свою работу. Саму же работу они не определяют и под поверхностью наука имеет гораздо более глубокий набор практик и традиций, отделяющих науку от псевдонауки.
На разбор этого понадобилась бы целая книга, так что здесь укажем только несколько ключевых особенностей.
- Во-первых, наука строга, что означает, что ученые серьезно относятся к своим идеям и стремятся изучить все логические последствия любой гипотезы.
- Во-вторых, наука скромна, ведь любая теория, даже существовавшая веками, может быть опровергнута в любой момент.
- В-третьих, наука скептична, и позволяет фактам диктовать убеждения, а не наоборот.
- В-четвертых, наука открыта. Методы и техники доступны для общественности. Каждое утверждение, которое делает ученый, связано с более широкими знаниями всего сообщества.
- И в-пятых, наука позволяет себе развиваться, когда новые данные и идеи вытесняют предыдущие убеждения.
Чтобы отличить науку от псевдонауки, следует обратить внимание на 5 характеристик / Фото rawpixel @freepik
Псевдонаука
Как провести четкую границу между псевдонаукой и наукой? Очень просто: псевдонаучные практики сохраняют поверхностные признаки, отбрасывая строгость, открытость, скептицизм и связи.
- К примеру, сторонники существования древних инопланетян не изучают доказательства, противоречащие их убеждениям, и игнорируют их. А вот исследователи SETI поощряют скептицизм, осторожность и тщательный анализ всех данных, даже противоречивых, прежде чем делать выводы.
- Если ты встречаешь систему убеждений, которая на первый взгляд кажется научной, но противоречит основному духу науки, то, вероятно, это псевдонаука. Например, если система заявляет о доступе к тайным или недоступным для массы знаниям.
- Если система статическая и постоянная, а подтверждения употребляют лишь для подкрепления начальной веры и ни для чего другого, то она не развивается. Если она конспирологическая, утверждая, что "истеблишмент" пытается ее подавить, то значит не связана с более широким сообществом знаний.