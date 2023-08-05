Пожалуй, самое полезное определение псевдонауки следует непосредственно из слова: псевдо происходит от греческого фальшивый, поэтому псевдонаука – это буквально "фальшивая наука". Но есть практики (например призраковедение или астрология), которые содержат кое-что, что делает их похожими на науку.

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Что делает практику похожей на науку?

Человеческому обществу кажется, что наука определяется сложными расчетами, непонятным жаргоном и головокружительным набором приборов и устройств.

Псевдонаука использует такой же набор поверхностных признаков – собственный густой жаргон, невероятное количество математики и даже странные и таинственные приборы.



Наука имеет гораздо более глубокий набор признаков, чем псевдонаука / Фото freepik

Наука

Но! Математика, жаргон и приборы – это только "кожа" науки, поверхностные признаки. Инструменты, с помощью которых учёные выполняют свою работу. Саму же работу они не определяют и под поверхностью наука имеет гораздо более глубокий набор практик и традиций, отделяющих науку от псевдонауки.

На разбор этого понадобилась бы целая книга, так что здесь укажем только несколько ключевых особенностей.

Во-первых, наука строга , что означает, что ученые серьезно относятся к своим идеям и стремятся изучить все логические последствия любой гипотезы.

, что означает, что ученые серьезно относятся к своим идеям и стремятся изучить все логические последствия любой гипотезы. Во-вторых, наука скромна , ведь любая теория, даже существовавшая веками, может быть опровергнута в любой момент.

, ведь любая теория, даже существовавшая веками, может быть опровергнута в любой момент. В-третьих, наука скептична , и позволяет фактам диктовать убеждения, а не наоборот.

, и позволяет фактам диктовать убеждения, а не наоборот. В-четвертых, наука открыта . Методы и техники доступны для общественности. Каждое утверждение, которое делает ученый, связано с более широкими знаниями всего сообщества.

. Методы и техники доступны для общественности. Каждое утверждение, которое делает ученый, связано с более широкими знаниями всего сообщества. И в-пятых, наука позволяет себе развиваться, когда новые данные и идеи вытесняют предыдущие убеждения.



Чтобы отличить науку от псевдонауки, следует обратить внимание на 5 характеристик / Фото rawpixel @freepik

Псевдонаука

Как провести четкую границу между псевдонаукой и наукой? Очень просто: псевдонаучные практики сохраняют поверхностные признаки, отбрасывая строгость, открытость, скептицизм и связи.

К примеру, сторонники существования древних инопланетян не изучают доказательства, противоречащие их убеждениям, и игнорируют их. А вот исследователи SETI поощряют скептицизм, осторожность и тщательный анализ всех данных, даже противоречивых, прежде чем делать выводы.

их. А вот исследователи SETI поощряют скептицизм, осторожность и тщательный анализ всех данных, даже противоречивых, прежде чем делать выводы. Если ты встречаешь систему убеждений, которая на первый взгляд кажется научной, но противоречит основному духу науки, то, вероятно, это псевдонаука. Например, если система заявляет о доступе к тайным или недоступным для массы знаниям.

или недоступным для массы знаниям. Если система статическая и постоянная, а подтверждения употребляют лишь для подкрепления начальной веры и ни для чего другого, то она не развивается. Если она конспирологическая, утверждая, что "истеблишмент" пытается ее подавить, то значит не связана с более широким сообществом знаний.

Еще не все очевидно? Что ж, как только у тебя будет достаточно практики, распознать псевдонауку сможешь очень просто. Внешне она как наука, но не имеет черт, отличающих науку как мощный, жизненно важный способ изучения Вселенной.