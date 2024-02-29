Які коктейлі замовили б герої "Дюни", якби сходили у бар: цікавий тест
29 лютого 2024, 06:57Читать новость на русском
З нетерпінням очікуваний фанами й загалом любителями кіно, 29 лютого виходить в українському прокаті фільм "Дюна: Частина друга". Перша частина, нагадаємо, стала хітом, здобула 6 "Оскарів" і зібрала у світовому прокаті понад 400 мільйонів доларів.
Тож пропонуємо тобі сьогодні, у день прем'єри в Україні, пройти цікавий тест за темою "Дюни". Ідея в тому, щоб спробувати вгадати, який коктейль міг би обрати той чи інший герой саги, якби мав нагоду завітати до хорошого бару, аби кілька хвилин відпочити від своїх пригод.
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Ось яких героїв "Дюни" ми обрали
- Пол Атрід, худорлявий юнак із чорним як вороняче крило волоссям та зеленими очима, спершу герцог, згодом пророк та імператор.
- Барон Владімір Харконнен, правитель планети Гіді Прайм, огрядний чоловік, якого підтримують портативні генератори силового поля.
- Чані Кайнз, кохана Пола Атріда, мати близнюків Ганіми та Лето Атрейдіса II. Худорлява дівчина з великими темно-блакитними очима та довгим рудуватим волоссям.
- Піщаний хробак, істота з планети Арракіс. Мешкає у пустелях і дюнах, виростає до величезних розмірів, живе довго, а вода для нього – найсильніша отрута.
А тепер подивися на картинки нижче та обери до цих героїв коктейльну пару / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E
Чи вгадав ти коктейлі, що обрали б персонажі "Дюни": результати тесту
- Який коктейль замовив би Пол Атрід? Роял Романс (Royal Romance). Це елегантний та благородний коктейль, що містить джин, шампанське та трохи гранатового соку для колориту. Цей вибір ідеально пасує до Пола, втілюючи його сутність як принца та загалом благородне походження, а ще і юнацьку невинність та прагнення до величі.
- Який коктейль замовив би Харконнен? Годфазер (Godfather). Це міцний та владний коктейль, який поєднує в собі скотч та амарето. Його глибокий та насичений смак із вираженою гірчинкою ідеально відбиває жорсткість, силу та загрозливий характер барона.
- Який коктейль замовила б Чані? Дикий Розмарин (Wild Rosemary). Це легкий та освіжаючий коктейль з нотками розмарину, лимонного соку та джина, декорований гілочкою розмарину. Він символізує природну красу, силу духу та витонченість Чані, її близькість до природи та ельфійську зовнішність.
- А який коктейль міг би полюбити піщаний хробак, якби йому можна було б таке вживати? Гадаємо, Пустельний Буревій (Desert Storm). Це інтенсивний та міцний коктейль з темним ромом, калуа та вершками, що подається з крижаним пилом. Напій відбиває суворість пустелі, а також велич та загадковість піщаних хробаків.