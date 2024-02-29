Тож пропонуємо тобі сьогодні, у день прем'єри в Україні, пройти цікавий тест за темою "Дюни". Ідея в тому, щоб спробувати вгадати, який коктейль міг би обрати той чи інший герой саги, якби мав нагоду завітати до хорошого бару, аби кілька хвилин відпочити від своїх пригод.

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Ось яких героїв "Дюни" ми обрали

Пол Атрід, худорлявий юнак із чорним як вороняче крило волоссям та зеленими очима, спершу герцог, згодом пророк та імператор.

худорлявий юнак із чорним як вороняче крило волоссям та зеленими очима, спершу герцог, згодом пророк та імператор. Барон Владімір Харконнен, правитель планети Гіді Прайм, огрядний чоловік, якого підтримують портативні генератори силового поля.

правитель планети Гіді Прайм, огрядний чоловік, якого підтримують портативні генератори силового поля. Чані Кайнз, кохана Пола Атріда, мати близнюків Ганіми та Лето Атрейдіса II. Худорлява дівчина з великими темно-блакитними очима та довгим рудуватим волоссям.

кохана Пола Атріда, мати близнюків Ганіми та Лето Атрейдіса II. Худорлява дівчина з великими темно-блакитними очима та довгим рудуватим волоссям. Піщаний хробак, істота з планети Арракіс. Мешкає у пустелях і дюнах, виростає до величезних розмірів, живе довго, а вода для нього – найсильніша отрута.

А тепер подивися на картинки нижче та обери до цих героїв коктейльну пару / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Чи вгадав ти коктейлі, що обрали б персонажі "Дюни": результати тесту