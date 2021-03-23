Які м'язи слід тренувати чоловікові, щоб подобатися жінкам

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Джерело:

24 канал

І без спойлерів зрозуміло, що чоловік повинен тренувати всі м'язи рівномірно. І для того, аби подобатися жінкам, і щоб подобатися собі. Але які ж чоловічі м'язи подобаються жінкам найбільше?

Є такі чоловіки, що до напівсмерті заганяють себе в спортзалі, щоб вражати всіх без винятку жінок. Насправді такого робити нема підстав: жінки дивляться на чоловічі м'язи інакше, ніж інструктори з фітнесу чи реслінгу.

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Ми ж розповімо сьогодні, на які м'язи треба робити акцент (за матеріалами сайту AskMen).

Спина

  • Спина – вона розповідає про силу і витривалість чоловіка.
  • Прості вправи – нахили зі штангою, підтягування широким хватом, нахили з гантелями.


На м'язи спини й сідниці, за опитуванням AskMen, жінки задивляються найчастіше / Фото unsplash

Сідниці

  • Сідниці – показують впевненість і сексуальність чоловіка.
  • Прості вправи – присідання, випади, зворотні згинання.

Плечі

  • Плечі – сигналізують жінці про чоловічу надійність.
  • Прості вправи – підтягування, підіймання гантелей на біцепс, жим штанги.


Далі за популярністю – плечі й прес, і на 5 місці – ноги / Фото insplash

Прес

  • Прес – демонструє стійкість та міць.
  • Прості вправи – бічні скручування і підйоми ніг на висі з поворотом.

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І ноги

  • Ноги – свідчать про прудкість та вправність чоловіка.
  • Прості вправи – присідання, випади, жим ногами.