4 речі, які варто шукати у партнерці, щоб будувати щасливі та міцні стосунки

Це правда, що серед самотності багато хто прагне знайти іншу людину, яка б мотивувала до побудови здорових і тривалих стосунків. Але правда полягає в тому, що знайти когось, з ким ми сумісні і хто нам подобається, може бути складно.

Деякі люди складають нескінченні списки незамінних якостей, якими повинна володіти інша людина, хоча будьмо чесними: наразі цей список часто має мало спільного з реальністю. Однак при знайомстві з людиною може бути корисно встановити певні критерії. Йдеться не про проєктування фізичних якостей нашого ідеального партнера, а про те, щоб вирішити, які межі ми ніколи не готові переступити у стосунках і яким стандартам повинна відповідати будь-яка людина, з якою ми хочемо розділити своє життя.

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Це особливо корисно в ті моменти, коли ми починаємо з кимось знайомитися і плутаємося в тому, чого ми хочемо або що для нас найкраще. Важко прояснити наші уявлення, коли ми засліплені ілюзією нового кохання або відчуваємо сильну хімічну взаємодію з кимось, з ким щойно познайомилися.

Склавши список, про який ми говорили, ми можемо по-справжньому замислитися над тим, чого ми шукаємо у стосунках, особливо якщо ми не хочемо чогось випадкового, а чогось серйозного і стабільного. Цей список не є чимось, що закриває двері, а є лише дороговказом, який приведе нас до здорових і довготривалих стосунків.

У ньому є чотири речі, які ми повинні записати і які повинна мати наша потенційна партнерка.

1. Вона змушує тебе почуватися добре

Для цього ми повинні спочатку подумати про те, як ми хочемо почуватися у парі. Звичайно, само собою зрозуміло, що стосунки не завжди бувають легкими, і що вони вимагають зусиль з обох сторін, але є одна річ, яка завжди повинна переважати: ми повинні відчувати себе в них добре.

Інша людина повинна дати нам відчути, що ми можемо бути самими собою, не боячись висловлювати свої особисті почуття і потреби. Ми повинні відчувати, що нас вислухають, і ми обидва повинні запевняти один одного у важкі часи, що ми можемо вирішити що завгодно разом. Людина, з якою ми проведемо решту свого життя, повинна давати нам відчуття безпеки.



Чи почуваєш ти себе щасливим поруч із нею / Фото marymarkevich

2. Проявляти гнучкість

Всі люди різні, у всіх різне минуле і походження, тому між вами завжди будуть розбіжності у поглядах чи способах ведення справ. Бувають моменти, які вимагають гнучкості, вміння пристосовуватися до іншого та підходити до ситуацій з відкритим серцем.

3. Що ми поділяємо важливі цінності

У нашому житті настає момент, коли ми знаємо, які наші цінності, і повинні діяти відповідно до них. Вони змушують нас жити автентично і відображаються у всіх рішеннях, які ми приймаємо. Якщо ми не поділяємо ці цінності, які роблять нас тими, ким ми є, з нашим партнером, існує ймовірність зіткнення наших світоглядів.

Наприклад, якщо одна з твоїх основних цінностей – сім'я, а її – ні, можуть виникнути проблеми з організацією відпустки, оскільки вона може не захотіти проводити стільки часу з твоєю сім'єю.



Ви маєте поділяти важливі цінності / Фото pikisiuperstar

4. Відповідально ставиться до свого здоров'я

Незалежно від того, чи йдеться про фізичне або психічне здоров'я, важливо, щоб ми всі усвідомлювали проблеми, від яких страждаємо, визнавали їх і намагалися знайти спосіб їх вирішення. Це особливо важливо, коли мова йде про психічне здоров'я, з такими станами, як тривога, залежність або відновлення після травматичних подій. Ми можемо допомогти людині, але вона завжди буде нести відповідальність і намагатися одужати самостійно.

Йдеться про те, що жоден з нас не є співзалежним від іншого, а має право самостійно розв'язувати власні проблеми за підтримки партнера. Таким чином, ми обидва можемо вдосконалюватися індивідуально, але наші стосунки також будуть зміцнюватися.

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Очевидно, що ми ніколи не знаємо, де знайдемо справжнє кохання, яке триватиме вічно. Але важливо знати, де ми встановлюємо свої межі, щоб захистити і цінувати себе.