У Гарварді назвали цілі, які потрібно поставити, щоб досягнути успіху у кар'єрі
Джерело:Harvard Business Review
Щоб розвиватися у кар'єрі, ти повинен робити багато речей добре. Ти повинен наполегливо працювати, навчитися спілкуватися і бути поміченим, залишатися вмотивованим і знайти хороші інструменти для боротьби зі стресом і розчаруванням.
Тим часом наука стверджує, що ти також повинен мати чітку мету. Річ у тім, що наявність мети, цілі або завдання вказує на те, чого ми хочемо досягти і до чого ми прагнемо.
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Також важливо мати план і знати, які пріоритети і що потрібно робити щодня, щоб рухатися в правильному напрямку, а ще це допомагає підвищити рівень щастя (люди, які мають чітку мету, навіть живуть довше).
Це як коли ти йдеш у спортзал і знаєш, що хочеш наростити м'язи на руках, тож ти створюєш розпорядок дня навколо цього і навіть змінюєш свій раціон, щоб отримати максимальну користь.
Але не всі резолюції однакові, деякі з них недосяжні та нереальні, а інші занадто прості або незрозумілі, тому Harvard Business Review вирішив розставити всі крапки над "і" разом з експертом Деном Річардсом, який викладає в Школі менеджменту Ротмана.
6 цілей, які слід поставити собі
На думку Річардса, резолюції слід ставити не лише на Новий рік, оскільки від них часто відмовляються швидко і з багатьох причин, а думати про них у довгостроковій перспективі і не ставити перед собою надто нереалістичних чи завищених цілей.
Для того, щоб досягти того, що ми поставили перед собою, цілей і завдань, ми повинні знайти час, щоб трохи подумати, поставити резолюції, які прив'язані до наших потреб і планів на майбутнє, зосередившись на дрібницях, які потроху можуть допомогти нам скласти весь пазл.
За роки своєї кар'єри Річард виявив, що існують рішення, які не тільки досяжні, але й дуже мотивують і дійсно можуть змінити життя і кар'єру людей, і до них ми всі повинні прагнути.
Важливо, що всі ці цілі прості та досяжні / Фото shurkin_son
- Правильно використовуй ранкові години. Експерт каже, що найуспішніші люди – це ті, хто використовує перші години дня для того, щоб зробити щось корисне. Він рекомендує прокидатися рано і робити невеликі фізичні вправи, оскільки це дозволяє мати більше енергії протягом дня і більше концентрації. Не обов'язково прокидатися дуже рано, але важливо використовувати ранок по максимуму.
- Пауза для роздумів. Невеликі паузи для роздумів, обмірковування чи аналізу свого дня, своїх рішень та викликів також можуть бути дуже позитивними, вони навіть допомагають ухвалювати кращі рішення і не дають тобі втопитися у склянці води або повністю виснажитися. Твій мозок потребує відпочинку, тому дуже корисно робити собі кілька невеликих перерв протягом дня, під час яких ти ставиш собі важливі питання.
- Перестань зловживати телефоном або пристроями. Залежність від пристроїв, соціальних мереж і екранів може пошкодити твій мозок і негативно вплинути на його здібності – пам'ять, концентрацію і здатність до навчання. Хорошим рішенням буде обмежити час, коли ти дозволяєш собі відволікатися на телефон, особливо якщо це заважає твоїй роботі або сну.
- Вивчай щось нове. Навчання може допомогти тобі рости, не застарівати, розвивати свої навички та працювати над досягненням довгострокових цілей, а вивчення нового знижує ризик зниження когнітивних здібностей і може допомогти тобі розв'язувати проблеми ефективніше або більш творчо, або знайти навичку, яка може підштовхнути тебе до подальшого розвитку.
- Проводь час з друзями. Гарвардське дослідження вже показало, що друзі роблять нас щасливими, а коли ми щасливі, ми більш схильні до успіху. Річард каже, що робота над своїми стосунками і відновлення зв'язку з друзями – це те, що, хоч і не здається нагальним, але є важливим для твого розвитку.
- Практикуй вдячність. Ідея полягає в тому, щоб мати трохи більше позитиву у твоєму дні, навчитися розпізнавати хороші речі, які ти маєш, те, що тобі подобається і приносить задоволення, щоб залишатися вмотивованими і мати більше позитивної енергії.
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Скористайся цими порадами. Вони однозначно позитивно вплинуть на тебе та твою кар'єру. А найважливіше те, що їх не складно втілювати у життя.