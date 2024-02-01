У Гарварді назвали цілі, які потрібно поставити, щоб досягнути успіху у кар'єрі

Щоб розвиватися у кар'єрі, ти повинен робити багато речей добре. Ти повинен наполегливо працювати, навчитися спілкуватися і бути поміченим, залишатися вмотивованим і знайти хороші інструменти для боротьби зі стресом і розчаруванням.

Тим часом наука стверджує, що ти також повинен мати чітку мету. Річ у тім, що наявність мети, цілі або завдання вказує на те, чого ми хочемо досягти і до чого ми прагнемо.

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Також важливо мати план і знати, які пріоритети і що потрібно робити щодня, щоб рухатися в правильному напрямку, а ще це допомагає підвищити рівень щастя (люди, які мають чітку мету, навіть живуть довше).

Це як коли ти йдеш у спортзал і знаєш, що хочеш наростити м'язи на руках, тож ти створюєш розпорядок дня навколо цього і навіть змінюєш свій раціон, щоб отримати максимальну користь.

Але не всі резолюції однакові, деякі з них недосяжні та нереальні, а інші занадто прості або незрозумілі, тому Harvard Business Review вирішив розставити всі крапки над "і" разом з експертом Деном Річардсом, який викладає в Школі менеджменту Ротмана.

6 цілей, які слід поставити собі

На думку Річардса, резолюції слід ставити не лише на Новий рік, оскільки від них часто відмовляються швидко і з багатьох причин, а думати про них у довгостроковій перспективі і не ставити перед собою надто нереалістичних чи завищених цілей.

Для того, щоб досягти того, що ми поставили перед собою, цілей і завдань, ми повинні знайти час, щоб трохи подумати, поставити резолюції, які прив'язані до наших потреб і планів на майбутнє, зосередившись на дрібницях, які потроху можуть допомогти нам скласти весь пазл.

За роки своєї кар'єри Річард виявив, що існують рішення, які не тільки досяжні, але й дуже мотивують і дійсно можуть змінити життя і кар'єру людей, і до них ми всі повинні прагнути.



Важливо, що всі ці цілі прості та досяжні / Фото shurkin_son

Правильно використовуй ранкові години. Експерт каже, що найуспішніші люди – це ті, хто використовує перші години дня для того, щоб зробити щось корисне. Він рекомендує прокидатися рано і робити невеликі фізичні вправи, оскільки це дозволяє мати більше енергії протягом дня і більше концентрації. Не обов'язково прокидатися дуже рано, але важливо використовувати ранок по максимуму.

Експерт каже, що найуспішніші люди – це ті, хто використовує перші години дня для того, щоб зробити щось корисне. Він рекомендує прокидатися рано і робити невеликі фізичні вправи, оскільки це дозволяє мати більше енергії протягом дня і більше концентрації. Не обов'язково прокидатися дуже рано, але важливо використовувати ранок по максимуму. Пауза для роздумів. Невеликі паузи для роздумів, обмірковування чи аналізу свого дня, своїх рішень та викликів також можуть бути дуже позитивними, вони навіть допомагають ухвалювати кращі рішення і не дають тобі втопитися у склянці води або повністю виснажитися. Твій мозок потребує відпочинку, тому дуже корисно робити собі кілька невеликих перерв протягом дня, під час яких ти ставиш собі важливі питання.

Невеликі паузи для роздумів, обмірковування чи аналізу свого дня, своїх рішень та викликів також можуть бути дуже позитивними, вони навіть допомагають ухвалювати кращі рішення і не дають тобі втопитися у склянці води або повністю виснажитися. Твій мозок потребує відпочинку, тому дуже корисно робити собі кілька невеликих перерв протягом дня, під час яких ти ставиш собі важливі питання. Перестань зловживати телефоном або пристроями. Залежність від пристроїв, соціальних мереж і екранів може пошкодити твій мозок і негативно вплинути на його здібності – пам'ять, концентрацію і здатність до навчання. Хорошим рішенням буде обмежити час, коли ти дозволяєш собі відволікатися на телефон, особливо якщо це заважає твоїй роботі або сну.

Залежність від пристроїв, соціальних мереж і екранів може пошкодити твій мозок і негативно вплинути на його здібності – пам'ять, концентрацію і здатність до навчання. Хорошим рішенням буде обмежити час, коли ти дозволяєш собі відволікатися на телефон, особливо якщо це заважає твоїй роботі або сну. Вивчай щось нове. Навчання може допомогти тобі рости, не застарівати, розвивати свої навички та працювати над досягненням довгострокових цілей, а вивчення нового знижує ризик зниження когнітивних здібностей і може допомогти тобі розв'язувати проблеми ефективніше або більш творчо, або знайти навичку, яка може підштовхнути тебе до подальшого розвитку.

Навчання може допомогти тобі рости, не застарівати, розвивати свої навички та працювати над досягненням довгострокових цілей, а вивчення нового знижує ризик зниження когнітивних здібностей і може допомогти тобі розв'язувати проблеми ефективніше або більш творчо, або знайти навичку, яка може підштовхнути тебе до подальшого розвитку. Проводь час з друзями. Гарвардське дослідження вже показало, що друзі роблять нас щасливими, а коли ми щасливі, ми більш схильні до успіху. Річард каже, що робота над своїми стосунками і відновлення зв'язку з друзями – це те, що, хоч і не здається нагальним, але є важливим для твого розвитку.

Гарвардське дослідження вже показало, що друзі роблять нас щасливими, а коли ми щасливі, ми більш схильні до успіху. Річард каже, що робота над своїми стосунками і відновлення зв'язку з друзями – це те, що, хоч і не здається нагальним, але є важливим для твого розвитку. Практикуй вдячність. Ідея полягає в тому, щоб мати трохи більше позитиву у твоєму дні, навчитися розпізнавати хороші речі, які ти маєш, те, що тобі подобається і приносить задоволення, щоб залишатися вмотивованими і мати більше позитивної енергії.

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Скористайся цими порадами. Вони однозначно позитивно вплинуть на тебе та твою кар'єру. А найважливіше те, що їх не складно втілювати у життя.