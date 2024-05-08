Ось 3 знаки Зодіаку, в яких найвищі шанси стати мільярдерами, і це не тільки про астрологію

Астрологи кажуть, деякі знаки Зодіаку мають вищі шанси стати мільярдерами, ніж інші. Чи потрапив ти в ціль, народившись під знаком-переможцем? Перевір, але не надто переймайся – рано чи пізно шанс випадає кожному.

88% мільярдерів – чоловіки, і це не сексизм, а лише статистика. Small Business Blog проаналізував дати народження найбільших мільярдерів світу і виявив, що третина з них належать лише до трьох знаків зодіаку: це Терези, Риби та Телець.

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Мільярдери, Зодіак і статистика: що спільного

Терези – це 12% світових мільярдерів.

Терези мають сильне почуття естетики й слабкість до речей, які не можуть собі дозволити. Вони не готові бути голодним художником, радше багатієм із хитромудрою імперією, навіть нехай нечистим на руку.

Вправні й безсоромні соціальні альпіністи, вони використовують свій смак для кар'єрного росту і запрошень в елітні кола. Терезам однаково чудово вдається жартувати за коктейлем і переконувати інших людей давати їм гроші.

Серед відомих Терезів-мільярдерів – Ральф Лорен, який комерціалізував спорт для багатих людей, та Амансіо Ортега, засновник Inditex, найбільшого у світі ритейлера одягу.

Риби – це 11% світових мільярдерів.

Мрійливі та інтуїтивні, вони народжені для того, щоб продавати фантазії та обіцянки втечі від реальності.

Хто саме зі знаків Зодіаку має найвищі шанси стати мільярдером? / Фото freepik

Прикладом Риб-мільярдерів є Бернар Арно, засновник і генеральний директор LVMH, найбільшої у світі компанії з виробництва предметів розкоші, у портфоліо якої Moët & Chandon, Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Belvedere та Hennessy. А також і співзасновник Nike Філ Найт, і супермедіамагнат Руперт Мердок.

Тельці – це 10% світових мільярдерів.

І як знак, що керує другим домом багатства і цінності, вони за цим стежать. Тельці люблять вишукані речі й докладають усіх зусиль, щоб їх здобувати.

Вперта і безжальна суміш самовпевненості й відвертого власництва, вони живуть за принципами "моє і більше нічиє" і "забагато ніколи не буває достатньо". Їхньою метою є стабільність за будь-яку ціну та комфорт без жодних поступок.

Прикладами Тельців-мільярдерів є співзасновник і головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг, вакуумний магнат Джеймс Дайсон і Девід Кох з його Koch Industries.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.