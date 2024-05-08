88% миллиардеров – мужчины, и это не сексизм, а только статистика. Small Business Blog проанализировал даты рождения крупнейших миллиардеров мира и обнаружил, что треть из них принадлежат лишь к трем знакам зодиака: это Весы, Рыбы и Телец.

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Миллиардеры, Зодиак и статистика: что общего

Весы – это 12% мировых миллиардеров.

Весы имеют сильное чувство эстетики и слабость к вещам, которые не могут себе позволить. Они не готовы быть голодным художником, скорее богачом с хитроумной империей, даже пусть нечистым на руку.

Искусные и бесстыжие социальные альпинисты, они используют свой вкус для карьерного роста и приглашений в элитные круги. Весам одинаково прекрасно удается шутить за коктейлем и убеждать других людей давать им деньги.

Среди известных Весов-миллиардеров – Ральф Лорен, который коммерциализировал спорт для богатых людей, и Амансио Ортега, основатель Inditex, крупнейшего в мире ритейлера одежды.

Рыбы – это 11% мировых миллиардеров.

Мечтательные и интуитивные, они рождены для того, чтобы продавать фантазии и обещания побега от реальности.

Кто именно из знаков Зодиака имеет самые высокие шансы стать миллиардером? / Фото freepik

Примером Рыб-миллиардеров является Бернар Арно, основатель и генеральный директор LVMH, крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши, в портфолио которой Moët & Chandon, Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Belvedere и Hennessy. А также и соучредитель Nike Фил Найт, и супермедиамагнат Руперт Мердок.

Тельцы – это 10% мировых миллиардеров.

И как знак, управляющего вторым домом богатства и ценности, они за этим следят. Тельцы любят изысканные вещи и прилагают все усилия, чтобы их приобретать.

Упрямая и безжалостная смесь самоуверенности и откровенного собственничества, они живут по принципам "мое и больше ничье" и "много никогда не бывает достаточно". Их целью является стабильность любой ценой и комфорт безо всяких уступок.

Примерами Тельцов-миллиардеров являются соучредитель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг, вакуумный магнат Джеймс Дайсон и Дэвид Кох с его Koch Industries.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.